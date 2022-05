Carmen Calvo assegura que es viuen temps d'una "frivolitat quasi perillosa" en la política

L'ex-vicepresidenta del Govern i diputada Carmen Calvo ha assenyalat aquest divendres que es viuen temps d'una "frivolitat quasi perillosa" en la política. "La política és una cosa molt seriosa perquè és l'administració dels interessos del conjunt d'un país, dels seus recursos, del seu futur, dels seus problemes i de les seues esperances", ha apuntat.

Calvo s'ha expressat així davant els mitjans abans de participar en el Congrés del Bicentenari de la Diputació de Castelló, en el qual ha reflexionat sobre 'Les diputacions en l'estructura territorial de l'Estat'.

L'ex-vicepresidenta del Govern considera que últimament s'està assistint a una "degradació important" de la política, i -segons ha dit- "hi ha alguns interessadíssims a degradar-la contínuament". Així, ha subratllat que quan participa en una jornada per a reflexionar sobre el paper de les diputacions provincials després de 200 anys de la seua existència, "passant per molts avatars", li resulta "una proposta seriosa, profunda i necessària".

Calvo ha destacat diversos aspectes. L'acadèmic "que reflexionem amb molta llibertat i cap pressió", i el de la política, "que és un altre plànol diferent i està obligat a anar molt ràpid i a respondre amb eficàcia els problemes". "La conjunció de les dos coses és el que a Espanya li fa molta falta, i els més joves han de saber que la democràcia cal apuntalarla cada dia, doncs no està donada, ni regalada, ni garantida".

"Em resulta molt còmode estar en fòrums on es pot raonar perquè últimament no es pot raonar, sinó que tot és assetjament, enderrocament, pistolerismo verbal, i això no és res nou, doncs el feixisme és molt vell, allò nou és la democràcia i allò modern són les llibertats i els drets, així que cal apuntar-ho", ha conclòs.