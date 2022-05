El nou partit de Lizondo farà cástings per a trobar candidats a alcalde i aspira a pactar amb formacions locals

Així naix aquesta coalició electoral entre VLC Unida i Lo Nostre i que es va presentar aquest dijous. A més de Lizondo, van participar el director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), Voro López i el president de Lo Nostre, Tomás Meliá, així com membres de les dos formacions.

Segons han assenyalat, la implantació de la formació es desenvoluparà a través tant d'acords municipals amb formacions locals, com d'una "nova acció de màrqueting polític" com és la realització d'un cásting de candidats a l'alcaldia d'aquells municipis on la coalició desitge implantar la seua organització.

L'organització busca persones vinculades a la localitat en què es presenten i la selecció la realitzarà un comité, que estarà compost pel president i secretari general de VLC Unida, un psicòleg, un filòleg, un tècnic en recursos humans i un jurista. La persona entrevistada farà una presentació personal d'uns tres minuts i haurà de respondre algunes preguntes del comité.