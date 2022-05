Qué son las iBuyers, empresas que compran tu vivienda en menos de 48 horas

Quien esté inmerso en el proceso de venta de su vivienda, quizás ya conozca la opción más rápida y fácil de hacerlo: los iBuyers, unas empresas que se dedican, precisamente, a comprar los pisos en cuestión de dos días.

Concretamente, los iBuyers son empresas, muchas veces inmobiliarias, que se dedican a la compra de pisos y casas en 48 horas, lo que las convierte en una forma fácil para quien necesite vender de forma rápida.

Sin embargo, hay que saber cuál es su principal inconveniente, ya que compran las viviendas a un precio inferior al de mercado, tal y como indican desde Idealista. Su objetivo es adquirir las casas más baratas, reformarlas y, de nuevo, volver a venderlas.

Cómo funcionan y requisitos de los pisos

Los iBuyers, simplemente, esperan a que el propietario de una vivienda se ponga en contacto con ellos para vender su casa. Así, realizan una oferta de compra y visitan el inmueble, momento en el que la oferta puede variar en caso de no cumplir con lo acordado. Tras la visita, se firma un compromiso de compraventa, a la vez que el iBuyer se encarga de la gestión y documentación, como de la escritura. Finalmente, la empresa paga la cantidad al propietario en el momento de la compraventa.

Entre algunos requisitos que se deben cumplir para que los iBuyers accedan a comprar una vivienda en menos de 48 horas está el de que la casa no tenga inquilinos, que el precio no supere los 500.000 euros, que no esté okupada o que tenga ascensor a partir de la cuarta planta, entre otras.

Una de las ventajas a destacar de los iBuyers es que, no solamente compran la casa en un proceso que a veces no dura ni dos días, sino que además el pago del dinero se hace al contado.