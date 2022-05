Ford planteja estendre l'ERTO a Almussafes (València) entre 10 i 12 dies fins a finals de juliol

Així ho han donat a conéixer aquest divendres fonts sindicals després de la trobada mantinguda amb la representació de l'empresa. En aquesta reunió s'ha exposat que la nova reforma laboral aprovada pel Govern permet la pròrroga dels ERTO, sense necessitat de negociar un altre nou, quan les circumstàncies són les mateixes. En aquest sentit, s'al·ludeix al fet que la situació quant als subministraments segueix igual.

D'aquesta manera, es portaria l'expedient fins a finals de juliol, a falta de que l'empresa estudie la situació. No obstant açò, ja han avançat que podrien ser necessaris entre deu i dotze dies. Si aconseguixen que els problemes en la cadena de subministraments se solucionen, renunciaran a açò, han apuntat fonts d'UGT, sindicat que assegura ser "conscient" de la situació i que les circumstàncies no han canviat.

Per la seua banda, fonts de la secció sindical de STM Intersindical han assenyalat que, a més de la falta de recanvis, s'ha posat en relleu el bloqueig del trànsit mundial de contenidors per tancaments de ports com el de Shangái.

En la reunió del dilluns a la vesprada es preveu concretar els dies i l'afecció a les plantes tant de vehicles com de motors, han precisat.