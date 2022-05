Justícia participa en un projecte de formació contra l'abús sexual infantil per al professorat

El projecte EDUCAP estableix un pla pilot per a complir les directives europees que obliguen a formar als professionals de l'ensenyament en matèria de violència sexual contra la infància.

Sobre aquest tema, el director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón, ha considerat que la formació del professorat en els instruments existents per a la prevenció i la detecció de delictes contra col·lectius vulnerables és "crucial".

Per açò, ha explicat que "la xarxa de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte participa en aquest projecte proporcionant informació dels protocols existents per a l'assistència a víctimes menors en tot tipus de delictes i, en particular, les agressions sexuals".

Tal com ha assegurat Añón, aquesta iniciativa forma part de les funcions de les Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD) que estableix l'Estatut de la víctima de 2015 i també la Llei Orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

En col·laboració amb Save the Children, la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid, s'ha creat un equip format per professionals de dret, psicologia i educació amb l'objectiu d'elaborar un programa de formació per a combatre l'abús sexual contra la infància. El Parlament Europeu ha reconegut que l'abús i l'explotació sexuals constitueixen violacions greus dels drets humans.