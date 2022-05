Educació implanta la doble titulació de batxillerat espanyol i francés en instituts d'Altea, Carcaixent i València

En les comarques de Castelló es pot estudiar en el IES Professor Broch i Llop de Vila-real, mentre que en les comarques d'Alacant s'ofereix actualment en el IES Carrús d'Elx i ara també en el IES Bellaguarda d'Altea. En el cas de les comarques de València, al IES Ausiàs March de Manises se sumaran el IES Ballester Gozalvo de València i el IES Arabista Ribera de Carcaixent, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El programa permet impartir un currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació del 'Baccalauréat' francés i el Batxillerat espanyol i, amb açò, poder accedir a l'educació superior tant francesa com a espanyola. El Bachibac té una durada de dos cursos escolars i una tercera part de l'horari s'imparteix en francés.

Per aquest motiu, per a poder accedir a aquest programa l'alumnat ha de tindre un nivell B1 de coneixement de la llengua francesa o realitzar una prova al fet que acredite que té el nivell suficient per a seguir les classes en eixe idioma.

El currículum mixt que implementa el Bachibac comprèn les matèries pròpies del Batxillerat valencià, així com dos matèries específiques del 'Baccalauréat' francés: Llengua i Literatura Francesa i Història de França.

A més, un terç de l'horari lectiu s'imparteix en llengua francesa, de manera que tant les matèries de Llengua i Literatura Francesa com a Història d'Espanya i de França són continguts que s'imparteixen obligatòriament en francés. A part d'aquestes matèries, es poden sumar altres activitats extracurriculars, com a intercanvis, voluntariat o visites.

L'obtenció del títol de Batxillerat serà automàtica si l'alumnat supera totes les matèries, mentre que, per a l'obtenció del títol de 'Baccalauréat', serà necessari superar la prova externa de Bachibac. Aquesta prova consisteix en un exercici escrit i un altre oral, els dos referits a Llengua i Literatura Francesa, un comentari de text i el desenvolupament d'un tema d'Història d'Espanya i França.

Com amb el programa Bachibac es poden obtindre dos títols, l'alumnat pot accedir a la universitat espanyola mitjançant les proves d'accés a la universitat o bé com a alumnat de 'Baccalauréat', d'acord amb l'establit per a l'alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals.

També poden accedir a les universitats franceses en igualtat de condicions pel que fa a l'alumnat de 'Baccalauréat'. L'alumnat interessat en el programa Bachibac pot trobar més informació en la web de la Conselleria i en la resolució que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.