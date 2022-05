El partido de 'FIFA' entre Bad Bunny e Ibai Llanos que arrasó en Twitch: "Yo iba a ser 'gamer' hasta que la música me cambió la vida"

Ibai Llanos volvió a hacer historia este pasado jueves en su canal de Twitch. Cuando parece que el vasco no puede superarse más, va y entrevista a Bad Bunny, su cantante favorito. Y no solo eso, jugó con él al FIFA y fue capaz hasta de conseguir sacarle una exclusiva.

El streamer anunció la noticia por sorpresa el mismo jueves por la mañana, muy emocionado y nervioso, pero igualmente fue capaz de atraer casi 300.000 espectadores de media a una de las entrevistas más naturales del artista puertorriqueño.

Ibai fue capaz de controlar su emoción, pero aun así no pudo evitar comenzar el directo dejando clara su admiración "Yo te llevo escuchando muchos años y estar hoy aquí contigo significa mucho para mí", comentó.

"Yo también estoy muy contento de estar aquí. Es algo diferente", le respondió Bad Bunny, y eso se pudo notar en el ambiente. El cantante latino estaba especialmente emocionado por la partida planeada tras la entrevista.

“En mi niñez iba encaminado a ser un gamer, pero cuando llegó la música a mi vida ya no tenía tiempo para otra cosa”, reveló en el directo: “Yo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos antes. Pero a los 14, 15 años me enamoré de lo que es hacer música. Para meterle cabrón a los videojuegos hay que dedicarle mucho tiempo. Ahora, cuando pongo un pie en la cancha de los videojuegos, siento que me pasa una estampida”.

Y así fue. El influencer mostró muy discretamente su opinión al ver los equipos que Benito, como se llama en realidad, elegía en el FIFA y sus dotes para jugar al futbol virtualmente.

Bad bunny le dice a @IbaiLlanos Mamame el bicho 😂😂😂 pic.twitter.com/D2HCKEg9J4 — SAM (@Sammemesss) May 26, 2022

Finalmente, quedaron empate con un gol del artista que ha dado la vuelta a internet por su efusiva celebración y la confianza que ya había entre los dos en ese momento. Sobre todo, después de que el intérprete le lanzara esta divertiva pulla: "Yo conocía el nombre Ibai, conocía eBay".

Antes del partido, sin embargo, Llanos insistió en una importante exclusiva para todos los espectadores españoles: el tour. Bad Bunny utilizó a un actor español, Mario Casas, para anunciar su gira mundial, pero nunca llegó a anunciar fechas en el país.

Ahora, ha conseguido confesar que él y su equipo tienen planes de pasarse por Europa en el 2023. Aunque nada está claro, Bad Bunny no tuvo problema en revelar la información confidencial en el directo.

En general, un desenfadado encuentro que ha mostrado un lado diferente de una de las estrellas de la música actual y que ya está cosechando millones de visualizaciones en TikTok, Twitch y Twitter.