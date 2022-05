María Jesús y su acordeón: "No vi ningún culo en la actuación de Chanel"

Grados Ventura, María Jesús. Energía, genio y figura. Recorre España de punta a punta en una gira llena de nostalgia y realidad. El éxito es un compañero que envejece mal, pero que da muchas alegrías si se le trata con gratitud y dedicación. María Jesús salió de la pandemia como un cohete, disfruta de un público fiel y observa la realidad con calma y con una sonrisa perenne. Nació un 29 de mayo en Cáceres, se fue a Valencia a vivir. Allí empezó a cantar a los ocho años y la la llamaban "la niña de la Malvarrosa". Ahora, como los grandes, vive en Benidorm.

Mañana es tu cumpleaños. ¿Cómo lo vas a celebrar? Este año no hay cumpleaños.

¿Por qué? Hace tres meses que me falta un hermano. Era el más pequeño de los seis. Yo soy la mayor. Cumpliré los años. Daré gracias a Dios y para mí eso ya es una celebración tremenda.

Han sido años duros. Sí. He pasado la pandemia lo mejor que he podido. No me puedo quejar porque tengo una casa grande y he podido estar bien. Estuve haciendo vídeos para gente a la que podía ayudar como centros de mayores o para niños con síndrome de Down. He leído y he escuchado música. No me puedo quejar. Soy una privilegiada, tengo una casa grande con aire puro, árboles, plantas, mis perritos...

Siempre hay que estar sonriente cuando eres María Jesús y su acordeón. Siempre. No es que se tenga resignación. No puedes hacer otra cosa ante estos problemas de la vida. He sufrido la pérdida de mi hermano, una operación, el paso del tiempo… He dejado Benidorm por propia iniciativa y estoy muy feliz porque me he abierto otros caminos. La vida te va enseñando. Si lo capeas bien, todo es para mejor.

¿Echas de menos el local de Benidorm con sus actuaciones diarias? No. Soy sincera. Ahora no me vienen a ver. Voy yo a ver a mi público y eso es algo fantástico. Es volver al origen, hacer kilómetros, pero ahora hago un poquito de turismo. No voy tan rápido por la vida. Puedo estar más tranquila, ver los lugares a los que voy y descansar.

Has estado en festivales como “No seas lacia” o “Horteralia”. ¿Cómo te sentiste ahí? Es una maravilla. Es un público especial, un publico generoso que te da vida. Te puedo asegurar que soy muy feliz con ellos. Que cuenten conmigo porque siempre estaré con ellos. Tengo mucha relación con ellos a través de mi canal de Instagram y de Facebook. Es una suerte enorme.

Es un público joven. ¿De dónde han salido? Sí, son jóvenes y maravillosos. La idea viene de unos paisanos míos extremeños. Es una idea fantástica. A ver si vienen pronto a Benidorm. Moveré lo que sea para que sea un festival de muchísimo éxito.

Como el Benidorm Fest y Eurovisión. No pude ver el festival de Benidorm porque estaba en un momento malo. Eurovisión lo vi en diferido y me encantó. He visto todos los resúmenes. Chanel para mí era la ganadora total. Supongo que no ganó por la guerra de Ucrania, aunque pienso que la música no se debería mezclar con nada porque es algo especial. No soluciona nada que gane Ucrania.

¿Qué opinas de la gente que dice que Chanel no debería enseñar el culo? Estamos en momentos diferentes, por favor. No estamos como hace cincuenta años. Creo que es parte de su coreografía, de su espectáculo. Yo no vi ningún culo en la actuación de Chanel. Vi una coreografía preciosa, bonita y fantástica.

¿También te gusta el reguetón? No. Ahí ya discrepo un poco. A mí me llena otro tipo de música. Yo he interpretado siempre la música española. No sé por qué a esto le tengo un poco más de prevención. Lo dejo para los jóvenes. Para mí la música es otra.

Y además de cantar, interpretas música. ¿Qué relación tienes con el acordeón? ¿Conservas la misma? ¡Qué va! Voy cambiando cada dos por tres. Es como cambiar de lavadora a otra mejor. Las destrozo. No me aguantan el ritmo. Además, vivir junto al mar es malo para el instrumento porque el salitre oxida las lengüetas. Mi instrumento se dolía de esto. El sudor de las actuaciones también es malo para él. Tengo que tocar más para ver si adelgazo un poco, por cierto. Ahora, con la gira de actuaciones, hay demasiada gastronomía en mi vida y me cuesta mantener la línea. La pandemia nos trajo un poco de relajación en este aspecto.

María Jesús siempre dispuesta a alegrar una velada. Carolina Roca

Muchos artistas que han tenido un gran éxito terminan odiando esa canción. ¿Te pasa lo mismo con Los pajaritos? No, no, al revés. Yo por esa canción siento una enorme gratitud. Creo que siempre daré gracias a Dios porque Los pajaritos llegaran a mis manos y poderla haber hecho popular en España y en el mundo entero. Es como cuando te separas de una pareja con la que has sido feliz, no hay que tener rencor, hay que dar gracias. Además, Los pajaritos siguen vivos. El público me lo pide y yo se lo doy encantada.

¿Recuerdas cómo llego a tus manos la canción? Sí. Yo estaba en un programa de televisión en Bélgica y el autor Werner Thomas pensó que María Jesús podría interpretarla con su acordeón y me vine para España. Aquel programa belga se llamaba Musique Mosaique y lo presentaba un personaje muy famoso. A ese hombre lo conocí en Benidorm. Me llevaba cinco o seis veces al año a Bélgica a hacer televisión. Me vine con la música a España. A los cinco meses me dijeron que iban a venir aquí y pensé que tendría que aprenderme la canción para que no me dijera que la petit accordéoniste española no le había hecho caso. Después hicimos la letra y la coreografía y ahí está la canción.

¿Y cómo fue lo de la letra? En un viaje hacia Galicia en coche. Iba con mi padre. Yo le cantaba frases y él me daba su opinión. "Eso está bien, eso es gracioso, eso quítalo". Lo apuntábamos en una libreta y así quedó la cosa. Fue un viaje entretenido.

Como diría Perales, ¿a qué dedicas el tiempo libre? No tengo. La verdad es que me gustaría viajar, pero no paro. Un día por una cosa y otro día por otra, no hay tiempo para nada. Esta noche tengo que ir a una fiesta, mañana al museo del calzado de Elda… Tengo que estar agradecida por tener tantísimo trabajo.

Muchas gracias y feliz cumpleaños. Quizá sí que haya mucho que celebrar... Gracias a vosotros. Os voy a contar un secreto. Mi madre cumple noventa y seis años dos días más tarde que yo. Vamos a celebrar el suyo, que es más importante, y el mío lo pasaremos con alegría.