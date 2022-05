La Generalitat exposa des de hui a informació pública la Llei de Barris

Els principals objectius de la nova llei, que es des de hui sotmet a informació pública, són emprendre actuacions d'atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquests barris, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables com són les llars monoparentals, persones majors, joves en situació d'atur o població migrant.

Així, persegueix com fer front als dèficits en matèria urbanística (degradació de l'espai públic, dificultats d'accessibilitat, escassetat de zones verdes, o obsolescència), en la prestació dels servicis, en la qualitat de la vivenda i la falta d'equipaments, que afecten amb particular intensitat a alguns barris de les ciutats, amb els consegüents efectes sobre les dinàmiques de segregació residencial i desigualtat social.

A més, la norma pretén enfortir la vida associativa i les iniciatives cíviques en els barris, i fomentar la implicació de la població en els projectes de millora de les dotacions i de les condicions de vida de la ciutadania.

Els fons europeus com a oportunitat per a la revitalització urbanaA la Comunitat Valenciana existeixen entorns urbans que viuen profundes contradiccions socials a causa del model dominant de desenvolupament urbà i d'una inadequada planificació en els seus assentaments. Per açò, pateixen les conseqüències de l'amuntegament, els símptomes de la desagregación, la marginació i les disfuncions del desenvolupament.

En el mateix sentit i de manera més recent, la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 ha posat en evidència la ineficàcia de les nostres ciutats per a fer front a les convulsions que cada vegada més sacsejaran el nostre sistema.

FONS EUROPEUS: OPORTUNITAT INÈDITA

Amb l'arribada del Fons de Recuperació 'Next Generation' aprovat el passat 21 de juliol de 2021 pel Consell Europeu s'obri "una oportunitat inèdita" per a "impulsar de manera definitiva nous instruments de regeneració i revitalització urbana", destaquen.

Davant aquesta situació, des de la conselleria assenyalen que és necessari instrumentar les mesures adequades que facen possible la prevenció dels processos socials i sanitaris que originen la seua actual desestructuració, l'atenció de la seua demanda assistencial i la promoció de recursos.

La Llei de Barris, que estarà exposada a informació pública fins al pròxim 6 de juny, estableix el marc jurídic general per a impulsar un procés que va més enllà dels aspectes estrictament físics, identificables amb la rehabilitació edificatoria quant a arquitectura.