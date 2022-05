La preinscripció universitària per al curs 2022-2023 a la Comunitat Valenciana serà del 20 de juny al 8 de juliol

20M EP

NOTICIA

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha establit del 20 de juny al 8 de juliol el termini de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 per a tot l'alumnat que realitze la prova d'accés a la universitat (PAU) de 2022 de juny o juliol. També per als i les estudiants de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el procedent de l'accés per a majors de 25, 40 o 45 i estudiants estrangers.