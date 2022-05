Neuròlegs valencians advoquen per més formació per a aplicar l'eutanàsia en pacients amb malalties neurològiques

Així s'ha pronunciat el neuròleg Juan Juni, en el marc de la XXXVIII Reunió de la Societat Valenciana de Neurologia (SVN), que té lloc aquest divendres i demà, dissabte, en l'Il·lustre Col·legi de Metges de València.

La nova norma, aprovada el passat any, reguladora de la prestació del dret a morir, "afecta molt als neuròlegs", ha apuntat l'especialista. De fet, després dels oncòlegs, la neurologia siga probablement l'especialitat més afectada en l'aplicació de la llei, ha assenyalat.

A la Comunitat ja s'han donat casos de pacients neurològics que han sol·licitat acollir-se a aquesta llei i, davant la complexitat de la mateixa i la diferent problemàtica que existeix a nivell mèdic, ètic i legal, des de la SVN es va pensar a organitzar un debat en la Reunió de l'entitat.

En relació amb els problemes mèdics derivats de la llei, l'especialista ha comentat que la norma estableix terminis molt estrictes en el seu compliment. "Des que una persona per si mateixa o, de manera delegada, activa el procediment perquè vol que se li aplique la prestació, hi ha uns terminis molt definits -dos mesos- per a resoldre si es té dret a eixa sol·licitud", ha explicat el doctor.

Generalment, el pacient sol·licita la prestació al seu metge de capçalera, però pot ocórrer que siga el neuròleg que atén al malalt el que reba la petició. Després d'açò, ha apuntat, el metge responsable del procés ha de demanar una segona opinió a un especialista que no pot ser del mateix equip que atén habitualment al pacient.

Una vegada conclou aquest pas, la prestació ha de ser aprovada per un Comité de Garanties, únic a nivell de la Comunitat Valenciana, que està integrat per metges, infermers i juristes. Són els responsables de determinar si la sol·licitud s'ajusta a la llei.

"A VEGADES CAL INTERPRETAR"

Aquest procediment està regulat, així com el moment en què s'ha d'aplicar l'eutanàsia o la substància a administrar, ha exposat el facultatiu. Després cada hospital aplica unes circumstàncies concretes. No obstant açò, els casos són molt diferents i la llei és general, "amb el que a vegades cal interpretar o fer les coses com millor es considere", ha apuntat.

Al seu juí, "és molt difícil elaborar una llei que reunisca totes les circumstàncies que es presentaran en cada cas. Així, es donen normes genèriques i després cal aplicar-les. És el problema real. La llei no pot ser tan definitòria de cada cas concret. Què és un patiment insuportable?; Què és una malaltia incurable? Pot haver-hi interpretacions i hi haurà casos en els quals estiguem d'acord i uns altres que plantegen dubtes", ha afegit.

En relació amb els problemes ètics, el doctor Juni ha manifestat que "venen donats quan un considera que la persona que sol·licita la prestació compleix els requisits en el sentit ètic i un metge pot tindre objeccions a l'hora d'aplicar-ho", ha afirmat. I quant a problemes legals, l'especialista s'ha referit a "interpretar la llei correctament per a veure si el pacient compleix els requisits establits" en la norma.

Per a fer front a aquesta problemàtica, el doctor Juni advoca per més formació, "i això és el que pretenem amb la taula redona que s'ha organitzat en la reunió de la SVN, per a explicar què diu la llei, com aplicar-la i els problemes als quals ens enfrontem".

En aquesta línia, els neuròlegs creuen convenient més formació específica sobre aquesta matèria, encara que han apuntat que des de Conselleria de Sanitat ja s'estan organitzant cursos sobre aquest tema. "La llei ens implica molt als neuròlegs i la finalitat és augmentar el coneixement de la norma i la seua aplicació pràctica en tots els vessants", ha postil·lat.