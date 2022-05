Cómo mantener a las hormigas alejadas de nuestra casa sin usar químicos: así funciona este repelente ultrasónico de 20 euros

Cuando llega esta época del año, en las casas las ventanas y las puertas de acceso a los espacios exteriores empiezan a estar abiertas con más frecuencia. Ya sea por la noche para intentar dormir más fresquitos o por el día para disfrutar de nuestro balcón, jardín y terraza, la luz y el aire de la calle se adueñan de nuestros hogares. Aunque nosotros le sacamos el máximo partido a estas estancias, su disfrute también trae consigo un contratiempo: los mosquitos, moscas y otros insectos aparecen sin estar invitados e, incluso, al tener abiertas las ventanas, se cuelan en casa con facilidad.

Por ello, son muchos los usuarios que buscan soluciones eficaces que mantengan a los insectos alejados de nosotros, sobre todo aquellos que pueden llegar a picarnos. Las mosquiteras, por ejemplo, disparan sus ventas en estas fechas, sobre todo modelos tan prácticos como estas magnéticas que no requieren de una instalación complicada. Claro que, más allá de los mosquitos, en esta temporada también es habitual que empecemos a ver más hormigas y que, incluso, algunas puedan entrar en casa... ¡y hasta en la cocina! Debemos huir de los repelentes químicos ya que podrían contaminar la comida y, aunque los remedios caseros siempre son una buena opción, no hay nada como apostar por soluciones efectivas, como los repelentes ultrasónicos.

Estos dispositivos se conectan a la corriente y evitan que los insectos se acerquen en el área de cobertura de cada modelo. Con ello, evitamos tener que estar expuestos a productos químicos o investigando sobre remedios populares. Además, si apostamos por opciones como este de Bilifit, no tienes por qué dejarte mucho dinero para deshacerte de las plagas y mantener a raya a los insectos. El pack de dos repelentes ultrasónicos cuesta menos de 20 euros.

Estos dispositivos cubren un área de 148 metros cuadrados. Amazon

Si bien es cierto que no es el modelo más vendido de Amazon, tampoco le hace falta para convencernos de que es una opción perfecta para mantener a raya a los insectos de nuestro hogar. De hecho, es uno de los modelos que más y mejores valoraciones tiene de los usuarios (casi cinco estrellas doradas de 121 personas que lo han probado), muestra inequívoca de que recibimos un producto a la altura de nuestras expectativas. Pero, ¿qué hace que sea una buena apuesta?

Según apuntan en la descripción de Amazon, este repelente ultrasónico utiliza "un chip mejorado más potente que hace que las plagas y los roedores tengan más difícil inmunizarse a su efecto". Así, explican, después de tres o cinco días de uso, los ratones y los insectos comenzarán a desaparecer de casa, dos semanas después, se reducirán considerablemente y tres o cuatro semanas después, desaparecerán por completo. Además, no es peligroso para nuestras mascotas: no hace ruido, no tiene químicos, no es tóxico y no huele; aunque, eso sí, no recomiendan usarlo en habitaciones pequeñas donde tengamos hámsteres o cobayas. Su radio de alcance, de 148 metros cuadrados, ¿se puede pedir más?

