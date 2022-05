Ainhoa Arteta, protagonista de la primera zarzuela escrita por Boris Izaguirre

Después de una época especialmente dura en su vida, Ainhoa Arteta no puede dejar de sonreír. No solo por haber escapado de la muerte a la manera que ella misma relató, sino porque los proyectos que poco a poco se le acumulan encima de la mesa le van haciendo más y más ilusión. Sobre todo si significan, como el último, trabajar rodeada de amistades como Boris Izaguirre.

La soprano de 57 años se va a meter en la piel de un personaje creado por el escritor y periodista venezolano de 56, quien ha sido su compañero en el reality de TVE Prodigios, así como ambos han sido concursantes de Masterchef Celebrity. Ella misma lo ha dado a conocer a través de su Instagram con un "¡Por fin lo puedo decir!" y una imagen del presumible primer boceto de cartel de esta nueva obra, que está titulada como Trato de favor.

"Ya se ha publicado y aquí está uno de los proyectos que me regala el Teatro de la Zarzuela: poder estrenar esta obra, la primera zarzuela escrita por mi adorado Boris Izaguirre", ha dado a conocer la de Tolosa después de que el teatro publicase un avance de su programación para la próxima temporada.

Explica Arteta que Trato de favor está "musicada por el extraordinario y jovencísimo Lucas Vidal", quien aparte de ganar dos premios Goya ha sido el compositor de películas como Fast & Furious 6 o series como Élite, así como cuenta con una buena "trama" y "con un reparto de lujo" con Nancy Fabiola Herrera y Enrique Ferrer secundando a Arteta, así como Amparo Navarro, Amelia Font y María José Suárez en papeles secundarios. También el propio Boris Izaguirre interviene en la función con un rol denominado 'El presentador'.

Explica Arteta que "el cartel anunciador describe muchas cosas", así como se muestra exultante por esta posibilidad. "Es que no os podéis imaginar qué ilusionada estoy. No puedo contar nada más porque no me dejan: solo deciros que es un sueño para mí poder estar tanto tiempo trabajando en este maravilloso proyecto", agrega. La obra se podrá ver a finales de abril y durante todo mayo del año próximo.

Finalmente, la soprano termina diciendo que sabe que "el periodo de ensayos será como una inmersión en la mejor de las compañías, rodeados del talento y buen hacer de Emilio Sagi [director de escena] y Daniel Bianco [escenórafo]". Todo ello lo considera "un lujo" Arteta, que sintetiza: "Siempre he dicho que la perseverancia y la paciencia nunca defraudan. Pues eso, un sueño. Gracias, gracias, gracias, gracias".