Este miércoles, Telecinco celebró su Sálvame Fashion Week con el desfile de sus colaboradores luciendo modelos de diferentes diseñadores, entre los que se incluyó Ana María Aldón.

La pareja de Ortega Cano, que habitualmente colabora en Viva la vida, cambió de productora por un día y compartió programa con rostros como Rocío Carrasco, aunque no plató. Y el motivo la hacía muy feliz: poder mostrar sus vestidos y trajes a España.

Su hijastra, Gloria Camila, dio este jueves su opinión más sincera en Ya son las ocho: "Es cierto que son muchas horas detrás para hacer esta colección, soy consciente. Ella ha estado días y días que no ha parado apenas".

"Es una primera colección. Es verdad que no son mi estilo, son para señoras más mayores. Es una verdad como un templo, para mí no es, pero para las señoras sí que son. Es el estilo de cada diseñador", sentenció, ante la sorpresa de algunos colaboradores. "A mí Ana alguna vez sí que me ha hecho trajes diseñados y me he vestido de ella, a mi gusto y lo que yo quería".

Además, también se pronunció sobre el encuentro entre su padre y ella en plató, el cual tachó de frío. "Él decidió ir porque quiso apoyarla, sabía el trabajazo que había detrás y ella también quiso que fuese", aseguró.

"Es cierto que eché de menos un poquito más de amor, de efusividad y de contacto, pero imagino que serán los nervios del momento y que uno está un poco en tensión", opinó Gloria Camila, quien también dijo que no quería "llamar la atención" y por eso prefirió sentarse en la grada y no junto a la pasarela.