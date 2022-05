Dani Mateo: "Desde que no está Wyoming, 'El intermedio' está subiendo como la espuma"

Por tercer día consecutivo, Wyoming se ausentó de su puesto como presentador de El intermedio, cediéndole su silla a Dani Mateo, que volvió a estar al frente del programa de La Sexta este jueves.

"¡Otra vez aquí!", exclamó el periodista. "Wyoming todavía no está del todo bien, pero ya es jueves. Seguro que la semana que viene lo tenemos en el plató", añadió.

Pero explicó que "tengo que decir que desde que él no está en este programa, todo el mundo quiere venir. Nos están llamando de todos lados".

"Por ejemplo, en el programa de hoy tendremos a Amaia Romero cantando en directo. Y pensar que la última actuación que hicimos así fue de Wyoming...", aseguró Mateo. "Este programa está subiendo como la espuma", reconoció.

La cantante, por su parte, sorprendió al catalán al afirmar que "me encantaría tener una colaboración en mi disco con Julio iglesias". También lo que sucedió cuando conoció a Marisol.

"No lo iba a decir nunca, pero me lo preguntaron una vez en una entrevista, lo dije sin querer, y ya me lo están preguntando siempre", admitió la invitada.