Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "En dos de mis visitas a Estados Unidos creía que estaba en medio de un tiroteo"

Tras la entrevista a las invitadas de este jueves de El hormiguero, las influencers Dulceida, María Pombo y Laura Escanes, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Lo primero que quiso comentar el presentador fue la noticia del tiroteo en una escuela de primaria de Texas, en Estados Unidos, porque "nos ha sobrecogido a todos, pero nos resulta muy extraño lo sucedido".

Entonces se dirigió a Falcó: "De las veces que has visitado Estados Unidos, en dos ocasiones se creía que había un tiroteo". La hija de Isabel Preysler le contestó que "hay un pavor general en cuanto se escucha un ruido".

"La última vez que estaba de compras en Miami, se oyó un ruido súper alto, inmediatamente se cerraron todas las puertas de los comercios y nos pusieron a todos detrás, en el almacén", recordó la colaboradora.

"Al final resultó que estaban haciendo una caseta de metal y se había caído una de las puertas, generando un ruido gigantesco. En ese momento te das cuenta del miedo que sufre la gente", afirmó Falcó.

Trasladó la situación a España: "Eso sucede aquí, en La Vaguada, y la gente sigue. Esto es inaudito". Pardo señaló que "para ellos es un tema cultural, se abre el debate, pero nunca se llega a nada porque el lobby de las empresas armamentísticas es muy poderoso".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Es un negocio y es cultural", añadió Del Val, mientras que Roca concluyó el tema diciendo que "Allí no se vive el miedo de las armas, ellos creen que es un derecho para defenderse, tener armas es lo más normal del mundo y es difícil que entiendan el debate que nosotros generamos".

Consejos de Isabel Preysler

Falcó también comentó otro de los temas que debatieron este jueves, la inteligencia emocional: "Mi madre tiene mucha, toda la vida", admitió la colaboradora.

"Recuerdo cuando me decía que no dijera la palabra odio, que me lo tenía que pensar muy bien porque era una palabra muy fuerte. O cuando lloraba, siempre me decía que solo se llora por las cosas realmente importantes, no por las materiales".