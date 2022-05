Dulceida, María Pombo y Laura Escanes desvelan en 'El hormiguero' a quién siguen en redes

Tres de las influencers más importantes de nuestro país, Dulceida, María Pombo y Laura Escanes, visitaron este jueves El hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su trabajo en redes sociales, su experiencia a lo largo de estos años y cómo ven su sector.

Todas tienen miles de seguidores en sus cuentas, pero el presentador quiso saber a quién seguían en redes sociales las prescriptoras de contenido digital.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero las tres influencers más populares de España… ¡Dulceida, María Pombo y @LauraEscanes! #InfluencersEH pic.twitter.com/weZsynrHdF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2022

Pombo fue la primera en responder al valenciano, destacando que "me encanta Zendaya -actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense-". Dulceida, por su parte, comentó que "me gusta mucho la empresaria Chiara Ferragni". Por último, Escanes comentó que "sigo a María y a Aída".

También recordaron el primer regalo que recibieron para publicitarlo en redes: "Estaba en la universidad en Sabadell y me mandaron un mail avisándome que recibiría un coletero para subir una foto a mi cuenta", comentó Escanes.

Pombo, por su parte, también estaba en la universidad cuando le enviaron "una camiseta con una frase tipo Mr. Wonderful". Dulceida señaló que todavía conserva "un bikini que me regalaron".

La influencer habló por ella y sus compañeras cuando dijo que "somos muy reales. Yo no engaño a mis seguidores con lo que promociono". Pombo añadió que "no necesitamos vender algo que no nos gusta".

¿Cómo os afectan los insultos en las redes sociales?, Dulceida, Maria Pombo y @LauraEscanes responden #InfluencersEH pic.twitter.com/LGhXOAq79u — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2022

Dulceida también destacó que "tengo un acoso diario en redes a raíz de mi relación y de mi separación. Hay cuentas que me insultan todo el rato, me siguen allá donde voy... les he demandado".

"Me han llegado a decir que me iban a quemar viva si volvía a llevar la bandera LGTB", concluyó la prescriptora de contenido digital.