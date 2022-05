María Vallejo pren possessió com a presidenta del Consell d'Estudiants de la UA i promet "diàleg i consens"

La rectora, Amparo Navarro, ha presidit la presa de possessió a l'edifici de Rectorat, a la qual han assistit, a més, la secretària general, Esther Algarra, membres de l'equip de govern, el director de l'Escola Politècnica Superior, els degans d'Educació i de Ciències Econòmiques i Empresarials, així com familiars i amics, segons un comunicat de la institució acadèmica.

Per la seua banda, Vallejo després de prendre possessió del seu càrrec s'ha dirigit els presents davant els quals ha afirmat que "sabem que no han sigut temps senzills per a la representació estudiantil en la Universitat d'Alacant, per açò assumisc la tasca de recobrar els valors propis d'una funció completament vocacional com la nostra".

La nova presidenta de l'estudiantado s'ha dirigit el professorat al que ha sol·licitat la seua "ajuda i compromís per a treballar junts i construir un futur millor". Als seus companys els ha dit que "podem sentir-nos orgullosos del treball realitzat" i ha destacat la seua capacitat de "consens i d'adopció d'acords".

També, a l'equip directiu de la universitat li ha "garantit la màxima col·laboració a través del diàleg i el consens per a donar cabuda a la pluralitat i les diferents opinions del col·lectiu estudiantil"

Vallejo també ha presentat, a grans trets, les línies que marcaran el seu mandat de dos anys al capdavant del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant entre les quals ha destacat reduir el personalisme en el Consell d'Estudiants i garantir el control per part de l'Assemblea General.

Així mateix, ha destacat que treballarà per a "adequar l'avaluació dels aprenentatges als temps actuals, representar a la Universitat d'Alacant en fòrums autonòmics i nacionals amb especial atenció a la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari i la transparència en el Consell d'Estudiants".

Per la seua banda, Navarro ha agraït el "compromís amb la institució" de la nova presidenta del Consell d'Estudiants i li ha recordat que "qualsevol càrrec institucional comporta la responsabilitat de servici públic". En aquest sentit, la rectora, ha assegurat que "quan un assumeix un càrrec institucional ha de deixar de costat el personal i la seua dignitat és la dignitat de tota la institució. Vosaltres representeu la dignitat de tot l'alumnat".

Per a finalitzar, Navarro s'ha mostrat convençuda que "ho aneu a fer molt bé, comptes amb un equip estupend i t'ajudarem i estarem ací para tot el que necessiteu".