La acampada de Mª Luisa ante su 'inquiokupa' da resultado: "Veo una luz al final del túnel"

"Estoy un poco más tranquila, ahora al menos veo una luz al final del túnel", estas han sido las palabras de Maria Luisa Lozano a 20minutos, tras pasar dos días enteros durmiendo en la calle. Esta ha sido la forma que ha elegido para dar voz a un problema que sigue sumando casos en la Comunidad de Madrid: la 'inquiokupación'.

A sus 57 años, María Luisa jamás pensó que, después de pagar dignamente su hipoteca durante más de 20 años, se vería literalmente durmiendo frente al portal de su casa en el barrio de Carabanchel. Sin embargo, esa es precisamente la situación a la que le ha abocado su 'inquiokupa', una inquilina que hace más de dos años dejó de pagar su alquiler de 625 euros, acumulando una deuda de casi 20.000 euros, y que niega a abandonar la vivienda, la única con la que hoy por hoy cuenta esta madrileña, separada y con un trabajo más que precario.

"No me paga ni siquiera los suministros. La Comunidad de vecinos me ha denunciado a mí porque, claro, no pago. Pero es que si no me pagan a mí yo no puedo pagar. Es una tortura", explica Luisa. Su 'inquiokupa', está considerada vulnerable por los servicios sociales.

Tras su asentada de dos días y su repercusión en los medios de comunicación, los servicios sociales se pusieron en contacto con Maria Luisa para tratar su problema con la mayor celeridad posible. "Me di cuenta hace poco que en el auto del juez indicaba que me correspondía una habitabilidad, pero ahora me dicen que ese extracto se ha traspapelado", detalla.

"Si esto no se soluciona en un tiempo prudencial, la próxima medida que tomaré será acampar en frente de la puerta de los servicios sociales. Esto lo he empezado y lo voy a terminar", añade.

Podría ser denunciada por acoso



Horas después de que Maria Luisa acampara en la calle frente al portal de su vivienda, la 'inquiokupa', una mujer búlgara que vive con su hija de 16 años y su madre, llamó el martes por la noche a la Policía. "Han venido dos lecheras de antidisturbios y dos coches patrullas. Tanto despliegue para unas cosas y que poco para otras", lamenta esta madrileña, a la que los agentes le advirtieron que pueden denunciarla por acoso o coacciones.

"Les dije que yo no estoy haciendo nada malo, que solo me he reunido aquí con otros compañeros de la Plataforma de Afectados por la Ocupación para hacer visible un problema que se extiende como la espuma", advierte.

Otros casos

El caso de Maria Luisa es similar al de tantos otros ciudadanos que han decidido agruparse en la Plataforma de Afectados por la Ocupación para luchar contra la 'inquiokupación'. Julio, Mayca y Lola, que tienen sus viviendas en Móstoles, llevan años manteniendo a familias vulnerables en sus casas "cuando ellos no llegan a fin de mes".

Esta Plataforma asegura que se ha puesto en varias ocasiones en contacto con la alcaldesa de Móstoles, y su equipo, y no han recibido ninguna respuesta para tratar los casos de 'inquiokupación' "al desconocer incluso el concepto y las consecuencias que deviene", sostienen.