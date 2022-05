Amber Heard, sobre las críticas que recibe por el juicio de Johnny Depp: "La gente nos quiere matar a mi hija y a mí, me lo dicen a diario"

Este jueves, durante la penúltima sesión del juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp contra Amber Heard, la actriz ha vuelto a sentarse en el estrado para hablar de su contrademanda con la que pide 100 millones de dólares a su ex por supuestamente impulsar una campaña de difamación en su contra.

Según la intérprete de Aquaman ha sostenido, todas las declaraciones han causado un efecto muy negativo en ella y, en su testimonio, ha hecho referencia a las numerosas críticas que le envían, llegando incluso a amenazarla de muerte.

"Soy acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso por el mero hecho de entrar en este tribunal, de estar sentada aquí delante del mundo, de que se utilicen las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido, para humillarme...", ha comentado Heard entre lágrimas.

"La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi hija [Oonagh Paige Heard] en el microondas, y me lo dicen", ha asegurado. "Johnny me amenazó, me prometió que si alguna vez le dejaba me haría pensar en él todos los días que viviera...".

El equipo de Depp se ha opuesto a estas declaraciones y le ha preguntado en qué sentido seguían "manifestándose" estas "amenazas". "En el acoso, en la humillación, en la campaña contra mí que se hace eco cada día en las redes sociales y ahora ante las cámaras de esta sala", ha asegurado. "Cada día tengo que revivir el trauma. Me tiemblan las manos. Me despierto gritando".

"No estoy sentada en esta sala riendo, sonriendo, haciendo chistes sarcásticos. No lo hago", ha defendido la actriz. "Esto es horrible. Esto es doloroso. Y esto es humillante para cualquier ser humano. Tal vez es fácil olvidar que soy un ser humano".

"Johnny me ha quitado bastante voz. Tengo derecho a contar mi historia"

"Y aunque Johnny prometió que me merecía esto y prometió que lo haría, no me lo merezco. Quiero seguir adelante", ha continuado explicando. "Tal y como estoy hoy aquí no puedo tener una carrera, ni siquiera puedo hacer que la gente se relacione conmigo [...] Solo quiero que Johnny me deje en paz. Llevo años diciéndolo".

"Proteger el secreto que hice durante tanto tiempo me ha quitado bastante voz. Johnny me ha quitado bastante voz. Tengo derecho a contar mi historia", ha defendido. "Espero recuperar mi voz".