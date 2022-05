Un año más, hemos podido asistir a una nueva edición de la Sálvame Fashion Week. Desde el programa llevaban días y días promocionándola, con las ganas de volver a hacer una semana de la moda seis años después de la última. Y sí, la gala fue un auténtico éxito, pero también tuvo sus sombras.

Una de las más comentadas fue la caída de Chelo García-Cortés al comienzo de la gala. Pero también algunos comentarios desafortunados de los miembros del jurado. Entre ellos se encontraba Carmen Lomana que, en un momento dado, dijo en referencia a la caída de Chelo, "deberían cambiar a los modelos que están mayores".

En el directo, Samantha Hudson replicó con cinismo diciendo a Carmen Lomana "oye, pero ¿y tú cuántos años tienes?". Y tras pasar los nervios de la gala, Kiko Hernández también ha respondido a Loman en la misma línea desde el plató de Sálvame.

"He escuchado el comentario de Carmen Lomana diciendo que había cambiar a los concursantes porque eran muy mayores y cuando se caían se fracturaban. Lo dice la quinceañera, que no podía votar a los de la izquierda porque el cuello no le daba", le ha espetado Kiko Hernández muy molesto.