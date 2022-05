Els Premis València i València Nova anuncien els seus guanyadors entre les 288 obres presentades

Per la seua banda, el Premi València d'assaig ha anat a parar a Toni Bellón Climent, i el de novel·la gràfica per a Candela Sierra. Finalment, Mayte Gómez Molina, Pablo Alaña Rivera, Tatiana Hidalgo Marti i Carles Fenollosa s'han fet amb els València Nova.

A l'edició de 2022 s'han presentat un total de 288 obres. Els sis jurats s'han reunit aquest dijous en el MuVIM de València per a la deliberació i l'anunci dels guanyadors i guanyadores juntament amb la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; el director del Magnànim, Vicent Flor; i el cap de servicis administratius de promoció cultural, Josep Vidal, que ha actuat com a secretari.

Entre les novetats de l'edició d'enguany, destaquen l'increment de la quantia dels premis en metàl·lic, de 80.000 a 100.000 euros, i l'ampliació de la participació en els premis València Nova, on s'han pogut presentar autors sense obra publicada sense límit d'edat.

'Pavana per a un infant difunt' de Vicent Enric Belda (Agullent, 1962) ha sigut l'obra premiada en la categoria de narrativa en valencià del premi València. El jurat, format per Ricard Vela Pàmies, Esperança Camps Barber, Ivan Carbonell Iglesias i Carol Borràs Barberà, destaca l'ambientació en l'època de la Renaixença en la ciutat de València i els seus voltants.

El jurat del premi València Nova de narrativa en valencià ha decidit per unanimitat que el premi queda desert.

Pel seu costat, la comissió avaluadora formada per Susana Martín Gijón, Pere Cervantes, Purificación Mascarell i Eva Olaya ha valorat per unanimitat atorgar el premi València de narrativa encastellà a la novel·la 'La piel muda', de Francisco López Serrano (Épila, Saragossa), per la seua "profunditat literària, l'originalitat del punt de vista (amb un narrador tan incòmode com a fascinant), pels vincles entre art i vida, i les referències culturals i artístiques que nodrixen una trama impossible d'abandonar des de la primera fins a l'última línia".

Pablo Alaña Rivera, de Castelló de la Plana, ha aconseguit el premi València Nova de narrativa en castellà per unanimitat amb 'La sospecha eterna', de la qual s'ha lloat la seua "capacitat per a mantindre la intriga i generar sorpresa en els lectors, a través d'una trama que suposa un viatge a les entranyes del sistema judicial".

'Els Contorns de l'abisme', d'Albert Garcia Elena, és l'obra guanyadora del Premi València de poesia en valencià. Els membres del jurat -Juli Capilla i Fuentes, Carme Fenoll i Clarabuch, Rosa Belda i Josep Antoni Fluixà Vivas- han valorat la seua unitat formal i estilística per la seua connexió amb la contemporaneïtat i l'era digital.

A més, el poemari 'Mise in abyme', de Tatiana Hidalgo Marti, ha aconseguit el València Nova de poesia en valencià. La "coherència de la seua estructura i el seu llenguatge directe, apassionat, sincer i modern són els trets més rellevants".

REFLEXIÓ METAFÍSICA

El València de poesia en castellà és per a l'autor de Plasencia Juan Ramón Santos, per l'obra 'Vida Salvatge'. El jurat, que han compost José Saborit Viguer, Xelo Candel Vila, José María Micó Juan i Jesús Munárriz, ha destacat la seua "construcció formal i l'emoció que provoca, que condueix al lector a fer una reflexió metafísica sobre la pròpia existència".

Quant a l'obra guanyadora del premi València Nova de poesia en castellà, ha sigut 'Los trabajos sin Hèrcules', de la granadina Mayte Gómez Molina, qui arreplega la tradició dels mites clàssics, la qual cosa contrasta amb una mirada precisa del disbarat social resolta amb intenció poètica.

En la modalitat d'assaig ha sigut Toni Bellón Climent qui ha obtingut el guardó per 'El procés de patrimonialització de les festes de la Mare de Déu de la Salut (1959-2020)'. El jurat, conformat per Francesc Jesús Viadel Girbés, Sandra Obiol Francés, Violeta Tena Barreda i Rafael Roca Ricart, ha valorat l'original manera de posar en valor la festa d'Algemesí com a expressió de la identitat col·lectiva del poble valencià.

Així mateix, el jurat ha considerat guanyadora l'obra 'Víctor Iranzo. El poeta aragonés de la Renaixença valenciana', del valencià Carles Fenollosa Laguarda en la categoria de València Nova d'assaig. Es tracta d'un llibre posa en valor una figura poc coneguda de les lletres valencianes.

Finalment, el València de novel·la gràfica s'atorga a l'obra Rotunda, de Candela Sierra (Ronda, 1990). El jurat, conformat per Iria Ros Piñeiro, Javier Marquina, Raquel Garcia i Ulldemolins iMiguel Ángel Giner, ha valorat la manera en què l'obra "representa exemplarment la veu de tota una generació".