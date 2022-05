Los motivos detrás de una confesión tardía: ¿Por qué admite ahora el Cuco que estuvo en León XIII? ¿Puede reabrirse el caso?

El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha acogido este jueves la primera sesión del juicio contra Francisco Javier García Marín, el Cuco, y su madre, Rosalía García, acusados ambos de un presunto delito de falso testimonio en el proceso celebrado en 2011 por el asesinato de Marta del Castillo. Los dos encartados han reconocido que mintieron, lo que ha supuesto un giro de guion que pocos esperaban. Pero, ¿por qué han admitido el delito?, ¿cómo afecta a la continuación del juicio?, ¿qué consecuencias puede tener para el caso? Estas son las claves judiciales de la primera sesión de este jueves.

¿Cuál ha sido la estrategia del Cuco y su madre?

Sus abogados han intentado, en primera instancia, solicitar su absolución en la fase de las cuestiones previas, al inicio de la sesión. Para ello, el abogado del Cuco, Agustín Martínez Becerra -defensor también en su día de la Manada-, ha alegado que cuando el Cuco declaró en el juicio de 2011, "desconocía" la sentencia en firme de la Audiencia de Sevilla, que ratificaba el fallo del Juzgado de Menores que lo condenó a tres años de encubrimiento. Esto, ha defendido el letrado, dejaba al Cuco en una "peculiar situación", pues "cualquier manifestación pública" que hiciese "podía ser usada en contestación al recurso extraordinario". La defensa de la madre se ha adherido a esta tesis, mientras que la Fiscalía y la defensa de la familia de Marta se han opuesto. La jueza, finalmente, ha rechazado estas cuestiones previas.

¿Qué han declarado los acusados?

Ambos han reconocido el contenido de los escritos de la Fiscalía y de la acusación particular, por lo que han admitido haber mentido en el juicio celebrado en 2011. Es decir, que el Cuco sí estuvo en el piso de León XIII donde se cometió el asesinato el día 24 de enero de 2009, cuando ocurrieron los hechos; y que la madre no estuvo tomando copas hasta la madrugada y que no vio a su hijo en la cama metido, como ambos dijeron en 2011. Aparte de admitir que mintieron, los dos se han negado a contestar más preguntas del tribunal.

¿Por qué han reconocido el delito de falso testimonio?

La abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, ha manifestado a la salida de los juzgados que la "única finalidad" de los dos acusados al admitir los hechos es "que no se sepa qué pasó esa noche", prefiriendo, afirma Torres, "reconocerse culpables para evitar la declaración de los testigos". La abogada ha explicado que "lo que creíamos desde el principio es verdad" y ha remarcado que "las mentiras del Cuco y su madre han influido en la sentencia que se dictó" y "trastoca todos los hechos probados de una y otra sentencia, tanto la de mayores como la de menores". "El motivo por el que mintieron no lo vamos a saber, habrá que preguntarles el motivo por el que ahora reconocen los hechos", ha apostillado.

¿A qué penas se enfrentan el Cuco y su madre?

La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras que la familia de la víctima reclama dos años de prisión y multas de 1.800 euros. La abogada de la familia ha asegurado a la salida del juzgado tras la primera sesión del juicio que mantendrán su petición de pena.

¿Cómo afecta esta primera sesión al resto del juicio?

Tras admitir el Cuco y su madre el delito de falso testimonio, las defensas han solicitado prescindir de todas las pruebas testificales y avanzar directamente a la fase documental y de conclusiones definitivas. La jueza ha admitido en parte esta petición. Esto podría suponer que el juicio se prolongue durante menos jornadas de las previstas inicialmente, a saber: este jueves, el viernes, el martes 32 y los días 2, 7 y 9 de junio, estas dos últimas fechas añadidas “por si fuera necesario”.

¿Tendrá que declarar Miguel Carcaño?

No. Lo explicado en la anterior cuestión supone que los testigos que tenían previsto declarar no lo harán, entre ellos, Miguel Carcaño, que estaba citado el próximo martes 31 y que, de hecho, ya había sido trasladado desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la de Morón de la Frontera, en Sevilla. Y ello a pesar de que la abogada de la familia de Marta se ha opuesto insistentemente en la vista de este jueves a que no se tengan en cuenta las pruebas testificales.

¿Podremos escuchar a los padres de Marta?

Sí. Ellos son los únicos testigos que la jueza ha autorizado a declarar. Lo harán este viernes, también tras la insistente petición de la letrada Inmaculada Torres, para "valorar el daño moral" sufrido por la familia de la víctima.

¿Qué posibilidades hay de reabrir la causa por el asesinato de Marta?

Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos ya habían avanzado antes de la celebración del juicio que el resultado de este proceso no puede hacer que se reabra la causa contra Carcaño ni el resto de las personas que ya fueron juzgadas (su hermano, Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García Mendaro, y Samuel Benítez) "por los mismos delitos por los que fueron enjuiciados". Ahora bien, si salieran a la luz "pruebas o indicios de posibles nuevos delitos que estos cometieran en aquellos momentos", o bien "personas que cometieran esos delitos y que inicialmente no fueron juzgadas", sí se podría abrir una investigación judicial contra ellos. Pero "lo que ya está juzgado con sentencia firme, no se puede volver a juzgar", reiteraban las mismas fuentes, que consideraban "casi imposible" que se reabra la causa contra Carcaño o contra algún otro de los acusados.

Tras la celebración de esta primera sesión, las fuentes consultadas se reafirman: "El Cuco y su madre han reconocido los hechos por los que son acusados, por lo tanto, se irán con la pena impuesta y se acabó, se cierra la puerta a cualquier otra cuestión", máxime al no tener lugar la declaración de Carcaño.

¿Podría juzgarse al hermano de Carcaño por asesinato, como pretenden los padres de Marta?

Nada más finalizar la sesión de este jueves, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha asegurado en sus redes sociales que harán "lo posible judicialmente" para sentar en el banquillo de los acusados al hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, a quien el propio Carcaño apuntó como autor del crimen en su última versión. Las fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que en el supuesto de que en este juicio alguien hubiera apuntado al hermano de Carcaño, "no bastaría solo la imputación por parte de otro coimputado para abrir un procedimiento por asesinato", máxime cuando ya hay un condenado con sentencia en firme por el crimen. Y es que el Tribunal Supremo, continúan las fuentes jurídicas consultadas, señala que, en casos así, tiene que haber otro tipo de indicios, además de la declaración de un implicado. "Es francamente difícil, por no decir imposible", concluyen.

¿Hay algún precedente en este sentido?

Sí, ya que el pasado marzo, la Audiencia de Sevilla desestimaba el recurso de apelación interpuesto por los padres de Marta contra el auto del Juzgado de Instrucción cuatro de Sevilla que ratificaba su decisión previa de archivar las actuaciones incoadas contra el hermano de Carcaño, a cuenta de las manifestaciones en las que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen, toda vez que dichas diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013 y fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima. "La mera declaración de Miguel Carcaño no permite sostener la reapertura de la causa, y más cuando la misma, como bien se encarga de exponer el instructor, es ilógica, absurda y no está apoyada en dato objetivo alguno. En quien concurren motivos sobrados de incredibilidad subjetiva no cabe apoyar por más tiempo una imputación de delito como la efectuada, visto su quehacer en la larga investigación que ha provocado, en la que ha facilitado al menos siete versiones", determinaba la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla para desestimar el citado recurso.