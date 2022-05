Ídolos y 'looks' icónicos

Soy muy mitómano y me encanta descubrir las curiosidades de las celebridades. Alguna vez he comentado en este mismo espacio la frustración que en ocasiones siento al constatar que en nuestro país no somos de iconos. Tenemos muchos famosos, cantidades excesivas de personajes populares y de exconcursantes de reality que se terminan por convertir en estrellitas pero… ¿Celebrities en plan Lady Gaga o Madonna? ¿Ídolos como Jon Bon Jovi? No nos falta talento ni ganas pero más allá de la realeza, en España no tenemos iconos inalcanzables.

Esta semana he visto el especial de Sálvame celebrando su propia Fashion Week y me ha hecho reflexionar sobre el tema. Además de constatar que en el mundo de la moda tenemos de lo mejorcito, me he dado cuenta de que nos falta darle un giro de tuerca. En la pasarela de los de Sálvame flipé con el desfile de José Perea, un joven diseñador que hizo réplicas de algunos de los vestidos más icónicos del mundo: el Versace verde de JLo, el corsé cónico de Gaultier que lució Madonna, el de la boda de Lady Di, el Chanel de Jackie Kennedy… y al margen del Caprile rojo de Doña Letizia… nada español. ¿Por qué los artistas españoles no se convierten en celebridades?

La moda y la música deben ir a la par, pero en España desde Salomé y Massiel en Eurovisión parece que lo hemos olvidado. Pocos artistas arriesgan y ninguno consigue pasar a la historia por su look. Recordamos a Geri Halliwell con la bandera del Reino Unido, el vestido cárnico de Lady Gaga, las gafas y los estilismos imposibles de Elton John, los de Freddie Mercury o el de Thriller de Michael Jackson… ¿Alguna aparición estelar de Aitana o Bisbal? Tener números uno y miles de ventas está genial, pero si nuestros artistas quieren asegurarse una plaza en la historia, tendrían que unir sus fuerzas a las de la moda.