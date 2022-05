Un estudi pilot analitza els hàbits de consum de productes infantils després de la pandèmia

El projecte 'Purchase 4 Children', finançat pel Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, i en el qual també participen Cayro, marca referent en el sector del joguet, i Jovi, fabricadors de productes per a art i manualitats, analitzarà les experiències de compra dels clients tant en botigues físiques com en ecommerce a través de l'ús de metodologies innovadores basades en l'aplicació de la Indústria 4.0.

Segons expliquen els promotors de la iniciativa, arran de l'impacte de la pandèmia sobre l'economia familiar, s'han detectat dos tendències quant a consum de productes per a la infància dins de les famílies.

D'una banda, estan aquelles famílies que estan fent un esforç per contindre la despesa a causa de l'actual situació de crisi i, d'altra banda, les que aprofitaran èpoques o ocasions especials com el Nadal o els esdeveniments familiars per a regalar i regalar-se una bona quantitat de productes i experiències com recompensa" per aquests dos anys de restriccions als quals ens hem enfrontat.

D'aquesta manera, la pandèmia originada per la covid-19 "ha dibuixat un període d'importants canvis per al sector consum, en molts casos, accelerant tendències ja existents com l'auge del comerç electrònic".

Així mateix, les empreses afronten una nova realitat amb múltiples facetes, que dibuixen un consumidor amb noves preferències i decisions.

NEUROMARKETING

En aquest sentit, Purchase 4 Children s'emmarca en la investigació de dos àrees de desenvolupament científiques "de gran importància i impacte" per a la indústria del producte infantil a Espanya: la Indústria 4.0 i la sensorització i monitoratge de l'experiència del consumidor i el neuromarketing.

Segons els integrants del consorci, aquest projecte servirà per a estudiar les diferències en els hàbits de consum entre l'etapa anterior a la pandèmia provocada per la covid-19 i l'etapa actual, amb l'objectiu principal d'orientar a les empreses en el procés de canvi de les estratègies de distribució i venda dels seus productes, així com utilitzar les noves tecnologies per a facilitar al sector del joguet l'obtenció d'informació sobre experiències de consum que els permeta desenvolupar productes més concordes a les necessitats i preferències dels consumidors en eixe mateix moment.

Amb l'impuls d'aquest projecte s'espera "contribuir a expandir la tecnologització de la indústria del joguet nacional, sector caracteritzat per la seua fabricació tradicional, per a millorar la seua competitivitat internacional", conclouen els seus impulsors.