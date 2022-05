AECC arreplega firmes perquè es prohibisca fumar en espais emblemàtics, entre ells els Jardins de Vivers de València

En concret, aquesta campanya a nivell nacional per a lliurar de fum 43 espais emblemàtics en tot el país busca recaptar firmes de la ciutadania per a entregar-les posteriorment als ajuntaments amb aquesta reclamació, ha explicat l'AECC en un comunicat.

Així, en el marc del Dia Mundial Sense Tabac que se celebrarà el 31 de maig sol·licitarà alliberar de fum PlaÇa de Callao de Madrid durant una setmana i s'instal·larà una carpa informativa sobre els perills del tabac.

Un espai sense fum on a més es duran a terme accions de dinamització com un concurs Quiz i un set de gravació amb preguntes i respostes sobre el tabac amb el lema #YOELIJONOFUMAR. Tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig.

RECLAMEN AMPLIAR L'ACTUAL LLEI ANTITABAC

La recollida de firmes també servirà per a reclamar l'ampliació de l'actual Llei Antitabac amb l'objectiu d'aconseguir l'any 2030 la primera generació lliure del fum del tabac. "Necessitem desnormaliTzar el consum del tabac, ho tenim tan normalitzat que fins i tot aquest producte cancerígen és part de la cistella de la compra de l'IPC. Modificar aquesta situació passa, entre altres mesures, per ampliar els espais lliures de fum i que en terrasses, platges o piscines ningú es veja obligat a respirar fum de tabac", ha defès el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, Ramón Reyes.

El consum de tabac és la primera causa de mort prevenible. Cada any moren en el món més de 8 milions de persones a causa del tabac, de les quals 7 milions ho han fet per consum directe i al voltant d'1,5 milions no s'havien encès una cigarreta. A Espanya, el tabac mata cada any a més de 50.000 persones sent el responsable del 30% de tots els casos de càncer i de fins el 20 tipus diferents com el del pulmó, laringe, pàncrees, bufeta, esòfag o fetge.

"No podem oblidar que el 72% dels menors de 12 anys estan exposats al fum del tabac, el 43% d'ells en espais públics, i respiren més de 70 substàncies cancerígenes", ha indicat el president de l'AECC.

Les conseqüències per a la salut són òbvies: multipliquen el risc de desenvolupar càncer de pulmó en l'edat adulta, però en el curt termini tenen un 50% més otitis, un 30% més d'infeccions respiratòries i un 20% més de crisi asmàtiques. Ampliar els espais lliures de fum és protegir el seu dret a no emmalaltir i desnormalitzar el consum de tabac, la segona substància tòxica més consumida entre els 14 i els 18 anys.

En total, la campanya reclamarà suport social per a alliberar de fum llocs com el parc de El Retiro de Madrid, la plaça de Zocodover a Toledo, les Llacunes de Ruidera a Ciudad Real, el carrer Larios a Màlaga, la plaça de Santa María a Jaén, la muralla d'Àvila, les platges de Gijón, el parc de la Ciutadella a Barcelona, l'Espolón de Logronyo o els jardins de Alcázar a Segòvia, entre uns altres.