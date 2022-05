El padre de Marta ve "demostrado que el Cuco y su madre mintieron" y reclama juzgar al hermano de Carcaño

Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha considerado que en la primera sesión del juicio promovido contra el joven Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir el crimen; y contra la madre de este, por presunto falso testimonio en sus declaraciones como testigos en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen, ha sido "demostrado que el Cuco y su madre mintieron".

En concreto, ante el Juzgado de lo Penal número siete, ambos han reconocido los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, según la cual fruto de un "plan urdido", el Cuco testificó "de manera falsa" en el juicio de 2011 que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde aconteció el crimen; mientras su madre habría testificado de manera "mendaz" que sobre las 1:30 o 2:00 horas ya de la madrugada del 25 de enero de 2009 "entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso".

Tras ello, ambos acusados han manifestado su decisión de no contestar preguntas y la juez encargada del caso ha admitido la petición de las defensas de avanzar directamente hacia la fase del juicio correspondiente a las pruebas documentales y las conclusiones definitivas, prescindiendo así de todas las testificales, como la de Miguel Carcaño, pero accediendo a la representación de la familia de Marta del Castillo de que testifiquen al menos los padres, aunque exclusivamente en torno al "daño moral" sufrido.

"Sentar en el banquillo al hermanastro"

"Hemos demostrado que el Cuco y su madre mintieron, ahora haremos lo posible judicialmente por sentar en el banquillo al hermanastro. Siempre y cuando la justicia sea ciega e independiente", ha aseverado al respecto Antonio del Castillo en una publicación en la red social Twitter.

A tal efecto, recordemos que el pasado mes de marzo, la Audiencia de Sevilla desestimaba el recurso de apelación interpuesto por los padres de Marta del Castillo, contra el auto del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla que ratificaba su decisión previa de archivar las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, a cuenta de las manifestaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen, toda vez que dichas diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013 y fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima.

La "ilógica" nueva versión de Carcaño

"La mera declaración de Miguel Carcaño no permite sostener la reapertura de la causa, y más cuando la misma, como bien se encarga de exponer el instructor, es ilógica, absurda y no está apoyada en dato objetivo alguno. En quien concurren motivos sobrados de incredibilidad subjetiva no cabe apoyar por más tiempo una imputación de delito como la efectuada, visto su quehacer en la larga investigación que ha provocado, en la que ha facilitado al menos siete versiones", determinaba la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla para desestimar el citado recurso.