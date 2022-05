Mercadona inicia la seua extensió al centre i sud de Portugal i preveu arribar a 150 botigues a llarg termini

Mercadona iniciarà a partir d'estiu la seua extensió al centre i al sud de Portugal, on ara només té presència en la zona nord, i preveu aconseguir la xifra de 150 botigues a llarg termini. Aquestes obertures es realitzaran "amb calma i de manera sostenible", a un ritme d'unes deu inauguracions anuals.

Així ho ha explicat la seua directora de Relacions Institucionals a Portugal, Inés Santos, després d'una visita de la comitiva de la Generalitat i els empresaris valencians a un centre de coinnovació de la cadena de supermercats a Lisboa.

En 2022 té previst obrir deu botigues, dos d'elles ja operatives, i estrenar-se en el districte de Lisboa i altres quatre més. També arrancarà pròximament la construcció d'un bloc logístic a Almeirim (Santarém) que subministrarà a tots els seus supermercats portuguesos i elevarà la inversió anual dels 110 milions d'euros de l'any passat a 150 milions.

Les obertures d'enguany seran en els districtes de Braga (Guimarâes i Braga), Porto (Póvoa de Varzim), Setúbal (Montijo i Setúbal), Santarém (Santarém), Viseu (Viseu), Leiria (Caldas da Rainha), Aveiro (Sta Mª Feira) i Lisboa (Oerias). Una vegada oberts, la xifra total dels seus supermercats lusitans ascendirà a 39.

A partir d'ací, després d'aconseguir una quota de mercat del 3% a Portugal al tancament de 2021, l'objectiu és arribar a 150 botigues a llarg termini, en funció del ritme de negoci i de la necessitat d'estructura i capacitat logística. "Volem anar creixent a poc a poc, ja veurem fins a on arribarem", ha declarat la representant de l'empresa, sense quantificar el nombre actual de clients en el país.

En xifres, Mercadona compta amb més de 2.500 treballadors a Portugal, dels quals 800 es van incorporar en 2021, amb una mitjana de 65 per botiga. Col·labora amb 900 proveïdors comercials i de servicis als quals va comprar 500 milions d'euros el passat exercici, quan també va donar 1.400 tones d'aliments i va pagar 65 milions en impostos. Va tancar l'any amb 415 milions de facturació i 110 milions d'inversió, xifra que preveu elevar a 150 en 2022.

Com a balanç, la directiva ha manifestat que estan "molt orgullosos" de la implantació de la cadena, que es va acordar en 2016 i es va iniciar en 2019 després de la creació d'una societat fiscal per a "pagar els impostos ací", amb el nom portugués d'Irmadona i les primeres obertures en el nord per la bona connexió amb Espanya.