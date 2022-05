Pèrits confirmen desviament de fons en Imelsa: el 'yonki dels diners' els va parlar de factures falses i testaferros

Així s'han pronunciat els agents, en qualitat de pèrits, en el juí que se segueix en l'Audiència de València per Thematica, peça en la qual hi ha nou persones acusades pel presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008; així com per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes municipals.

Els especialistes han explicat que van començar amb la investigació al setembre de 2014, quan se'ls va traslladar un pendrive i diferent de documentació que havia aportat la denunciant Rosa Pérez, exdiputada i consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Eixe pendrive es va digitalitzar i es va traslladar a Madrid. Després d'açò, des de Fiscalia se'ls va requerir per a acudir a per un altre pendrive aportat per l'ex-sogre de Benavent i un ordinador que hi havia en el seu domicili. Es va precintar tot, es va traslladar a Madrid i es va custodiar tot, han apuntat.

En la declaració que van prendre a l'ex-sogre de Benavent, qui els va manifestar que els àudios aportats al procediment estaven en el seu domicili i que els entregava voluntàriament. També va comentar que van ser gravats per Benavent i que, fins a on ell sabia, no estaven manipulats. Després de diverses comprovacions, els agents es van adonar que els dos pendrives de la causa contenien els mateixos àudios.

Després de preguntar-li en nombroses ocasions a Benavent per aquestes gravacions, aquest manifesta als agents -segons han declarat- que els havia realitzat ell i va donar explicacions sobre els mateixos. És més, aportava contextos que no es deduïen en els àudios.

DE XÀTIVA A IMELSA

Amb aquesta primera documentació, els agents van elaborar un primer informe, al gener de 2016, en el qual feien constar de l'existència de testaferros i el desviament de fons en Imelsa a través de la societat Thematica. En el text es detallava la vida laboral de Benavent, qui va començar vinculat amb l'Ajuntament de Xàtiva, després es va fer autònom i va tindre un càrrec en la Fundació Jaume II El Just. D'ací va passar a Imelsa.

Quan Alfonso Rus va arribar a la presidència del partit a València, Benavent -han narrat els agents- va passar a treballar en el partit a temps complet en l'àrea de comunicació encara que li pagava la fundació, on tenia un paper recaptador. "L'aleshores president de la fundació revestia els procediments de contractació de legalitat i Benavent anava a les empreses adjudicatàries i els demanava entre un 2 i un 3% de les adjudicacions", han afirmat.

Mentre Benavent estava en la fundació, Thematica va facturar 1,7 milions d'euros en tres anys. Quan l'investigat va eixir de la fundació i es va marxar a Imelsa, Thematica va començar a facturar amb la societat pública, han descrit.

Sobre aquesta facturació en Imelsa, Benavent va comentar als agents en diversos moments del procediment que hi havia un desviament de fons de la societat pública, entre altres empreses, a Berceo Manteniments, societat que va crear ell per a adquirir patrimoni. Va posar a l'empresari Jaime José Úbeda per a no figurar ell en l'entitat i gaudir del patrimoni obtingut de forma il·lícita.

Úbeda, segons els agents, s'havia prestat a realitzar facturació falsa i en una conversa telefònica que se li va intervenir va descriure el que ell considerava que era un testaferro: "Un 'bobet' o una persona que cobra molts diners per fer de testaferro", han reproduït.

L'empresari Úbeda figurava com a societari "en un munt d'empreses", han descrit els agents, i Benavent els va comentar que aquest era utilitzat per a fer factures falses. "Després li donava a Marcos els diners en efectiu i Úbeda cobrava, per açò, una quantitat indeterminada, depenent de l'encàrrec", han dit.

Els agents també han assegurat que Benavent no els va comentar en cap moment de la instrucció que tenia diners fruit d'alguna herència i els comentava que l'efectiu que adquiria ho guardava a casa o en una caixa de seguretat d'un banc.

Preguntats pel paper de José Estarlich com a administrador de les societats de Benavent, els pèrits han explicat que va succeir a Úbeda i des d'un principi va col·laborar amb ells i va reconéixer el seu paper de testaferro. Va participar en l'empresa i va obtindre beneficis per açò, els va asseverar.

També va al·ludir a factura falses i va explicar, en diversos moments, que la facturació es feia de dos maneres: de manera fictícia, per treballs no realitzats; o incrementant l'import de la facturació fins als 50.000 euros, límit per a no iniciar un procediment de contractació amb majors garanties.

Finalment, preguntats els agents pels dos immobles que va adquirir Benavent en la localitat alacantina de Xàbia, han comentat que l'investigat els va dir que li agradava el municipi i que va fer un desviament de fons d'Imelsa per a comprar-los a través d'una societat, Thematica.