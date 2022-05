Obert el termini per a presentar els projectes al concurs d'idees del Parc de Desembocadura de València

Gómez ha donat a conéixer l'obertura d'aquest termini en declaracions als mitjans de comunicació abans de començar el ple ordinari de maig en el consistori. La responsable municipal ha considerat que l'execució del Parc de Desembocadura permetrà culminar "el projecte que va transformar València, el jardí del Turia de Ricard Pérez Casado".

La vicealcaldesa ha explicat que els equips que es presenten a aquest concurs d'idees han de ser multidisciplinaris, a més de recordar que la convocatòria té dos fases.

En la primera d'elles, les candidatures tindran trenta dies per a inscriure's, mentre que en la segona, disposaran de seixanta dies per a formalitzar les propostes.

El jurat triarà cinc iniciatives que rebran 12.100 euros cadascuna. A més, s'atorgaran dos premis de 6.000 euros d'accésit. El jurat seleccionarà al guanyador entre els cinc finalistes. L'equip vencedor s'encarregarà també de la redacció del projecte i de la direcció facultativa de les obres de la primera fase.

S'estima un termini de huit mesos per a la redacció del projecte des de la firma del contracte i un termini d'execució de 24 mesos des de l'adjudicació.

El Parc de Desembocadura, que ocuparà 25,3 hectàrees, s'estendrà des del pont de L'Assut de l'Or fins a Natzaret i suposarà una inversió de 35 milions d'euros.

El vicealcalde i edil d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que va visitar dilluns passat al costat de l'alcalde, Joan Ribó, els terrenys sobre els quals es crearà aquest parc va comentar en ser preguntat per la importància que en el concurs d'idees tindrà la làmina d'aigua que aquesta convocatòria és "bastant oberta".

"MEMÒRIA VIVA"

Campillo va indicar que en aquest concurs, com en uns altres, "els equips han de fer les seues propostes amb la màxima llibertat possible", però va precisar que "evidentment, la làmina d'aigua és un element important" en aquest cas. "Així ho hem fixat i ho hem declarat públicament. No es soterrarà, evidentment la làmina d'aigua que tenim", va exposar.

Així, va advocar per "aprofitar-la i fer una integració d'eixa làmina d'aigua que estiga en perfectes condicions de sanejament per a poder ser part d'eixa memòria viva que té Natzaret i que és la seua connexió al Jardí del Turia i a l'antiga llera del Turia". Va agregar que el jurat determinarà qual és la millor proposta per al Parc de Desembocadura.