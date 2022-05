El enfado de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' con Alessandro Lecquio: "Perdone usted, alteza"

La tensión en el Club Social de El programa de Ana Rosa es un hecho con el que Joaquín Prat, presentador del espacio del matinal, tiene que lidiar, prácticamente, cada día.

Este jueves han sido Pepe del Real y Alessandro Lecquio quienes se han enzarzado en una discusión en la que el conde se ha llegado, incluso, a levantar del sofá. Todo ha comenzado cuando el conde trataba de exponer su opinión acerca de la participación de Ignacio de Borbón en Supervivientes.

Lecquio, que ha explicado que los compañeros del concurso están siguiendo una estrategia para "poner en la palestra al que ven débil". Además, el conde ha destacado que el resto de participantes no tienen "ninguna razón de convivencia" para ir contra Ignacio. Ante esto, Pepe del Real ha alzado la voz y ha preguntado al colaborador si había visto los vídeos en los que los concursantes del reality exponían sus quejas.

Dado que se ha visto interrumpido, Alessandro Lecquio ha mostrado su enfado ante su compañero: "¡Déjame terminar, coño! Es que estoy hasta las narices de que estés ensuciando mis conversaciones". Justo después, del Real se ha referido a Ignacio como "el Borbón", algo que tampoco ha sentado nada bien al conde.

"¿Ves? 'El Borbón'. ¡Ahí esta el clasismo! ¡No te gusta porque se llama Borbón! Tú mismo, en tu pequeñez, acabas de decir 'el Borbón'", ha exclamado, fuera de sí, Lecquio, a lo que Pepe del Real ha respondido que es el apellido del concursante y solo buscaba una manera de emparentarlo con él. Alessandro, por su parte, ha destacado: "En el fondo, es paletismo. Al que ven diferente le critican".

Paloma García-Pelayo ha tomado la palabra en medio de la discusión para llamar la atención al conde: "Acabas de decir que es clasismo y llamas al resto paletos". "Por la boca muere el pez", ha sentenciado Pepe del Real mientras sonreía a cámara. "En el fondo, la reacción de esta gente a un apellido, lo que demuestra es paletismo. Es así. Al que ven diferente, lo tratan mal", se ha defendido Alessandro Lecquio.

Finalmente, García-Pelayo ha señalado: "En muchas de las cosas que dices estoy de acuerdo contigo. Creo que muchas veces van a por él sin razón, pero también es verdad que no está precisamente activo. Lo que me molesta y me parece contradictorio es que tú utilices un argumento de clasismo llamando paleto al resto del mundo. Y que, a la persona que en ese momento te está llevando la contraria en una tertulia, le digas 'desde tu pequeñez'. Perdone usted, alteza".