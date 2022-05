Vicky Martín Berrocal dice adiós a la que fue su mano derecha durante 12 años

Vicky Martín Berrocal se encuentra en un momento tanto personal como profesional espléndido. La diseñadora, tras romper su relación con el empresario João Viegas, se encuentra centrada por completo en sus relaciones familiares, amistosas y laborales.

El perfil de Instagram de la andaluza derrocha alegría en cada uno de sus posts. En él podemos encontrar desde una Vicky deportista y saludable, que posa junto a sacos de boxeo y no duda en mostrar su manejo de las máquinas del gimnasio. Siempre utilizando la fruta como fuente de energías principal.

Aunque no es oro todo lo que reluce, Vicky este miércoles tuvo que despedirse de la que había sido su patronista, Paqui Rubio, durante doce años, pero de forma "profesional".

La onubense declaró su amor a quien ha sido su mano derecha, durante más de una década, en su Instagram: "Se entregó 100% a mi mundo, confió en mí como nadie, me apoyó, me dio la fuerza que necesitaba en los momentos difíciles y nunca me soltó de la mano".

Vicky, con la intensidad que la caracteriza se deshizo en agradecimientos a su excompañera de trabajo: "Eres con diferencia el alma de esta maravillosa aventura y hoy una vez más, quiero darte las gracias por todos estos años de ilusión, de generosidad y entrega".

Incluso los tres hijos de Paqui Rubio posaron con la diseñadora, quienes asistieron al homenaje de su madre. Todos ellos aparecen abrazados a las dos mujeres protagonistas de la velada.

Tras las cariñosas despedidas, Vicky no olvida mencionar al que será el sucesor de la patronista, Samuel González. El joven sonriente se mostraba agradecido cogido a Vicky y Paqui.