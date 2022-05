Bravo diu que Advocacia no pot personar-se en el cas de Francis Puig per "dubtes raonables sobre comissió de delicte"

La consellera ha retret en resposta a Ortiz en seu parlamentària: "El que sí sabem és que de tots els controls realitzats per l'Administració a les empreses de Francis Puig ha eixit impol·lut i per açò no hi ha reclamació alguna".

En el seu torn de pregunta, Ortiz ha exigit que "l'Advocacia de la Generalitat Valenciana es persone en el cas de frau de subvencions que afecta al germà i socis del president Puig. De fet, ha assegurat que "és important que l'Advocacia de la Generalitat defenga per via penal i civil els diners públics que tant el germà del president com Adell Bover van admetre en seu judicial, tant el dilluns com el dimecres, que van ingressar i van facturar de forma irregular amb factures duplicades, falses i que van presentar documents de despesa de gasolina i d'una vivenda particular".

Davant açò, Bravo ha explicat que "l'Administració no pot personar-se en el procediment perquè malgrat els més de 388 folis d'informe de la Guàrdia Civil hi ha dubtes més que raonables sobre la comissió de delicte de frau en les subvencions, doncs el tipus exigeix que la quantitat irregularment obtinguda supere els 120.000 euros, dada que no ha pogut concloure la Guàrdia Civil després de dos anys i de tan prolix informe".

Igualment, ha assenyalat que, per açò, "el Ministeri Fiscal ha demanat l'informe a la Intervenció de la Generalitat de la Comunitat Valenciana i de Catalunya, perquè si no es dona eixa premissa, no hi ha frau i per tant no hi ha perjuí que rescabalar en la via penal". "A vosté només li interessa fabricar la seua mentida, traficar amb ella i llançar-la a l'opinió pública amb finalitats mesquines", ha criticat Bravo, qui ha enumerat les "mentides del PP".

La titular de Justícia, Interior i Administració Pública ha assegurat que "menteixen quan parlen d'un càrtel" i "menteixen quan parlen de les empreses i dels socis de Francis Puig" ja que "Francis Puig únicament forma part de dos empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Producciones amb 117 accionistes i ell és soci minoritari: té un 4,95% de les accions".

Amb les altres dos empreses investigades Kriol Produccions i Canal Maestrat SL, tal com ha assenyalat Bravo, l'única relació que ha tingut és comercial. "Menteixen quan parlen de trama de corrupció. No hi ha trama de corrupció, ho diu la Guàrdia Civil i així s'han pronunciat en diverses ocasions els tribunals", ha subratllat.

ORTIZ

Per la seua banda, la diputada ha afirmat que "tot açò suma de moment 1,2 milions d'euroso en subvencions i contractes justificats il·legalment en aquesta comunitat, i fins a dos si s'afigen els que correspon a Aragó i Catalunya".

En aquest sentit, la també presidenta del GPP ha lamentat que "a dia de hui no s'ha reclamat a totes les empreses els diners públics suposadament defraudat ni hi ha interés a personar a l'advocacia de la Generalitat Valenciana.

Ortiz ha assegurat que "s'està produint i s'ha produït un crebant de diners públics, sense que el govern valencià estiga fent absolutament res per a evitar-ho" i ha instat el Consell a "defendre penalment i civilment els més d'1,2 milions que el germà del president de la Generalitat i el seu soci han reconegut tindre de manera il·legal".

D'altra banda, s'ha preguntat "perquè al soci del Germà de Puig si que se li han demanat set reintegraments i al Germà de Puig no se li ha sol·licitat que reintegre cap quantitat. "No vull pensar que el cognom Puig en aquest assumpte pesa massa", ha asseverat.