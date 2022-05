L'Associació de Productors de la Tomata Valenciana es presenta per a promocionar un producte "genuïnament valencià"

Segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat, en l'actualitat els agricultors associats conreen unes 130 fanecades de 'Tomata Valenciana', amb un volum de producció aproximat de 780.000 quilos. Tenint en compte que l'agricultor està percebent actualment un preu mitjà per quilo de 'Tomata Valenciana' d'1,35 euros, el valor de la producció d'aquesta varietat de tomaca està al voltant d'un milió d'euros.

Des de finals de 2020, quan es va crear l'associació, s'ha fet un esforç a centralitzar en el COMAV de la UPV la desinfecció de les llavors utilitzades pels agricultors, el seguiment de la incidència de plagues i malalties a nivell de les parcel·les de cultiu, així com la recopilació de les varietats de 'Tomata Valenciana' conreades pels agricultors per a la seua inclusió en diferents activitats d'investigació i per a la seua conservació en el Banc de Germoplasma del COMAV-UPV.

"Volem seguir incorporant a nous agricultors que conreen aquesta joia de l'agricultura valenciana, ampliant el seu àmbit geogràfic de comercialització. Necessitem també promoure noves col·laboracions i projectes d'investigació al voltant d'aquest producte únic en el món", ha apuntat Salvador Soler, investigador de l'Institut COMAV de la UPV.

PROJECTE PER A LA VALORITZACIÓ

Durant la presentació de l'associació, s'han donat a conéixer els resultats d'un projecte, coordinat per Salvador Soler, per a la valorització de la tomaca valenciana. En el projecte s'ha treballat amb la col·lecció de varietats de 'Tomata Valenciana' conreades pels agricultors de l'associació, de les comarques de L'Horta, el Camp del Turia, Ribera Alta, Ribera Baixa, Alt Palancia i La Canal de Navarrés.

L'estudi ha permès tindre caracteritzada la col·lecció de varietats que conreen els agricultors de l'associació, que s'han pogut tipificar i s'han establit els subtipos varietales existents: 'Blanca' i 'Masclet'.

BANC DE GERMOPLASMA

Un altre dels elements claus de l'associació i per al futur de la tomata valenciana és el Banc de Germoplasma del COMAV-UPV, la participació de la qual ha sigut crucial a l'hora d'incloure en els estudis que es realitzen el conjunt de varietats colectadas en els últims 30 anys per diferents investigadors del COMAV. A més, les varietats dels agricultors que formen part de l'associació han sigut introduïdes per a la seua conservació en el banc.

En l'actualitat, l'equip del COMAV està treballant a determinar els paràmetres de composició que defineixen a la 'Tomata Valenciana' com un producte de qualitat. També s'està abordant la introducció de res de resistència en les varietats de l'associació mantenint les seues característiques de qualitat. A més, s'està treballant en el desenvolupament de nous portainjertos per a millorar el vigor de les varietats de 'Tomata Valenciana', així com la seua eficiència en l'ús de l'aigua i nutrients.