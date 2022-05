'Los Borbones: una familia real', la serie documental sobre la Familia Real que muestra que "la corona está por encima de todo"

"Nos preguntamos cómo era posible que en nuestro país no hubiera un documental extenso de nuestra familia real, por el que había mucho interés incluso fuera de nuestras fronteras", dice la periodista Ana Pastor sobre cómo se gestó Los Borbones: una familia real, la primera serie documental sobre la Familia Real Española, que se estrena el próximo 31 de mayo en simultáneo en La Sexta y Atresplayer Premium.

Los Borbones: una familia real consta de 6 episodios y está dirigida por el creador Aitor Gabilondo y la periodista Ana Pastor y coproducida por ATRESMEDIA TV, Newtral y Exile Content, en colaboración con Alea Media.

La serie documental, que se remonta a tiempos anteriores a la actual familia real para dar un contexto histórico a la actualidad, se construye a partir del archivo histórico, imágenes y documentos inéditos, recreaciones y los testimonios de historiadores, escritores, periodistas, colaboradores y personas cercanas a la Casa Real.

"El tono era lo más complicado, queríamos ser equilibrados en la historia y creo que lo hemos conseguido, porque entre adular y la guillotina hay un camino intermedio", explicaba Aitor Gabilondo.

"Les comunicamos lo que estábamos haciendo [a la Casa Real] porque queríamos introducir un equipo en algunos de los actos de los reyes, pero no les dimos detalles y no lo han visto. No hemos recibido ni llamadas, ni quejas ni interferencias", dice Ana Pastor.

La periodista adelanta que la serie documental "a veces te hace dudar de si es ficción o realidad, porque es una historia fascinante en la que la corona está por encima de todo y de todos, con traiciones, giros, personajes...". Y es que, según Ana Pastor, "no hay mejor guion basado en hechos reales que lo que nos ofrece nuestra Familia Real, al menos desde hace 100 años".

"Se ha protegido a la familia real y ha llegado la hora de hablar para recoger el resentimiento de una generación que confió en el rey Juan Carlos y que se han llevado una decepción tremenda con él", decía sobre cómo acogerá la sociedad esta serie documental que "va a generar conversación, lo que siempre es bueno", en palabras de José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia.

El día 31 se estrenará el primer capítulo en abierto en La Sexta y en paralelo tanto esa primera entrega como el segundo episodio se pondrán a disposición de los usuarios de Atresplayer Premium.

Primeras imágenes de ‘#LosBorbones: una familia real’.



🔹Este martes 31 estreno en #ATRESplayerPREMIUM.

▶️Descubre más sobre la serie en nuestra web: https://t.co/clpuOK9WZl pic.twitter.com/Y68ls5OsCj — ATRESplayer (@ATRESplayer) May 26, 2022

Sinopsis del primer capítulo

A través del archivo documental y entrevistas con su entorno y con expertos se muestra una imagen inédita de la vida de los Borbones desde Alfonso XIII hasta hoy.

En este primer capítulo queda al descubierto que la imagen que trasladaban a la opinión pública Juan Carlos I y Sofía, la de una familia austera, sencilla, unida y feliz, no se correspondía con la realidad, con la vida que transcurría tras las puertas del Palacio de la Zarzuela. Primero, las múltiples infidelidades de Juan Carlos I, que hacen sufrir a la reina Sofía, pero también a sus hijos. Después otro tipo de acontecimientos y escándalos van menoscabando la concordia en el hogar.

También se analiza la llegada al trono de Juan Carlos I de la mano de Franco, al que consideraba casi un padre, y el enfrentamiento con Don Juan que se siente traicionado por su hijo como cuenta en varias entrevistas rescatadas por el equipo de la serie documental.

Además, los espectadores podrán escuchar a un joven Juan Carlos I afirmar a medios franceses, por ejemplo, sobre Franco: "para mí es un ejemplo vivo diario por su desempeño patriótico al servicio de España y además siento por él un cariño muy grande y admiración".

El mismo rey que volvió del exilio para recuperar la Corona para la familia tras perderla su abuelo Alfonso XIII termina de nuevo fuera de España por los escándalos de corrupción que se han ido conociendo en los últimos años.

Además, el capítulo se detiene en uno de los pasajes más trágicos en la vida de Juan Carlos I, que mató por accidente a su hermano pequeño Alfonso, cuando ambos tenían 18 y 14 años respectivamente. La serie ofrece imágenes inéditas del malogrado Alfonso bañándose en el mar en unas vacaciones familiares y el testimonio del amigo de la infancia de Juan Carlos I, Antonio Eraso.

En este primer episodio participan entre otros entrevistados: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y los periodistas Iñaki Gabilondo, José Antonio Zarzalejos, Fernando Ónega y la experta en la familia real española, Carmen Enríquez, además de la periodista y biógrafa de la reina Sofía, Pilar Urbano. A todos ellos se suman también las voces de los periodistas, José García Abad, Jose María Olmo, Juan Fernández- Miranda, James Badcock, Martín Bianchi, Luis María Ansón, la filósofa Elizabeth Duval, el historiador Javier Moreno Luzón.