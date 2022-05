Gómez: "La manifestació del dissabte contra la gestió de Meriton és una palanca del canvi"

En eixe sentit, ha apuntat, en declaracions als mitjans abans de l'inici del ple municipal de maig, que aquesta mateixa setmana ha mantingut una reunió el president del València CF, Anil Murthy, amb el seu propietari, Peter Lim, i ha assenyalat que "la conclusió no pot ser una altra que ha d'haver-hi un canvi en el club".

"Meriton hui no pot seguir representant el València CF perquè no és creïble, no té un projecte d'infraestructura esportiva creïble per a les institucions valencianes, però tampoc té un projecte il·lusionant i esportiu i emocional per a tota l'afició", ha subratllat la també portaveu socialista en el consistori valencià.