El barri de Sant Andreu estarà representat a les finals de lliga catalana i estatal gràcies als equips infantils del Club Handbol Sant Andreu

Un grup de nens del barri de Sant Andreu, entre els 12 i 14 anys, a base de posar ganes, esforç, entrega i sacrifici, situen el barri en l'escalafó més alt del panorama del handbol actual per primer cop en 23 anys d’història del club: dos equips de la mateixa categoria disputaran les finals de la lliga catalana i nacional les properes dues setmanes.

Un projecte iniciat ara fa tot just 8 anys per la Sonia Garcia Garcia i el Miquel Peral Molina, persones anònimes, altruistes i desinteressades amb ocupacions laborals estretament vinculades al servei d'atenció ciutadà, van agafar un grup de nenes i nens amb l’objectiu de fer de la pràctica d’un esport un projecte on poder transmetre valors com la constància, la responsabilitat, l'empatia, la solidaritat i el treball en equip com arguments del que ha de ser el seu desenvolupament com a persones.

"Han aconseguit el més difícil: classificar-se per a les finals catalanes i nacionals"

Els equips del Infantils del Club Handbol Sant Andreu en les categories femení i masculí han aconseguit el més difícil: classificar-se per a les finals catalanes i nacionals tot i els rivals que s’han anat trobant en el camí, equips amb estructures i recursos econòmics difícils de disposar en un club petit de barri.

Equipo masculino del Club Handbol Sant Andreu. Club Handbol Sant Andreu

No sabem si el fet de disposar d'instal·lacions pròpies després de molt anys ha ajudat, però l'efecte del Pavelló del Camp del Ferro s’ha convertit en un fortí inexpugnable, on aquest any molt pocs equips han aconseguit endur-se punts, gràcies al suport de familiars, amics, companys, jugadors d’altres categories i gent anònima que setmana rere setmana han omplert la graderia ajudant aquesta nova generació a gaudir d’una experiència única, i que possiblement no es tornarà a repetir en molts anys.

Propers partits

Aquest fet històric no els treu la son, els permet ara per ara a seguir gaudint i -per què no!- a seguir somiant en tocar el cel. Com diuen el mes savis de barri, els nostres avis, somiar és gratis! I aquest nois durant les properes setmanes seguiran gaudint d’aquest regal que la vida els ha donat. La primera parada els portarà el proper cap de setmana (els dies 28 i 29 de maig) a la localitat d’Amposta per disputar la final a 4 de Catalunya.

L’equip infantil femení, havent acabat segon a la fase regular, jugarà la seva semifinal el proper dissabte contra Handbol Sant Joan Despí i si guanyes disputaria la final de diumenge contra el guanyador de C.H. Amposta – Aeh. Les Franqueses.

Per la seva part l’equip infantil masculí, tercer a la fase regular, jugarà la semifinal el proper dissabte contra Kh-7 BM Granollers i, si es classifiqués, disputaria la final de diumenge contra el guanyador del F.C.Barcelona – Club Handbol Bordils.

Equipo femenino del Club Handbol Sant Andreu. Club Handbol Sant Andreu

Sabem que serà molt dur, difícil i complicat, però és un premi als nostres nois, sortits d'escoles del barri com són JM Sant Andreu, Mare de Déu dels Àngels o SAFA, entre d'altres, que van apostar per la pràctica d’un esport minoritari. Aquesta primera experiència a Amposta servirà com avantsala del premi gros que es produirà la setmana següent amb les fases finals del campionat d’Espanya a Alacant i Aranda de Duero.

Per una banda, l’infantil femení ens portarà a visitar la Comunitat Valenciana els dies 2,3,4 i 5 de juny, on s’enfrontarà a Balonmano Solúcar, Seguros Bilbao Orio Eragin, F.D. Agustinos de Alacant i Secar de la Real. Per l’altra banda, l’infantil masculí es desplaçarà a Castellà i Lleó per enfrontar-se al Gerardo de la Calle Vda de Aranda de Duero, el BM Guadalajara i el Bidasoa Irun el dies 3,4 i 5 de juny.

Equipo masculino del Club Handbol Sant Andreu. Club Handbol Sant Andreu

Esperem que aquest grup de nanos gaudeixin d'aquesta experiència i del èxit assolit fins ara portant i representant el barri de Sant Andreu com el que és, un poble amb segell d’identitat.