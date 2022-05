UGT denuncia la pèrdua d'ocupació pública en la nova licitació del transport sanitari

El nou plec, amb un import 372.798.529.66 euros i un valor estimat de 632.913.024.84 euros, conté "elements perjudicials" per a l'ocupació pública, segons ha denunciat el sindicat en un comunicat.

El sector de Sanitat, Sociosanitari i Dependència d'UGT, després d'una anàlisi detallada del plec, ha detectat que el nou contracte elimina el personal Tècnic en Emergència Sanitàries (TES) de la Conselleria de Sanitat de les unitats de Suport Vital Avançat (SVA). Aquest personal passa a ser "exclusivament" de la futura contracta, per la qual cosa s'hauran de rescindir-se contractes públics.

D'altra banda, la nova licitació manté, malgrat les "reiterades queixes" del sindicat, "la privatització encoberta dels zeladors i zeladores de les institucions sanitàries, així com la vulneració de les diferents normatives".

Els tècnics i tècniques en emergències sanitàries, tot i ser personal extrahospitalari, "passegen pels hospitals o esperen al fet que el pacient estiga preparat, la qual cosa suposa una pèrdua de temps indispensable per al bon funcionament del servici".

En aquesta línia, recalca que són tasques "que correspon al personal zelador, per la qual cosa, a més d'una privatització del seu treball, suposa incomplir l'estatut del personal al mateix temps que és un atemptat al sentit comú".

A més, segons els càlculs del sindicat, malgrat l'augment de les unitats d'ambulàncies, "les hores de prestació del servici han disminuït quant al transport no assistit (TNA), la qual cosa, sumat a la indefinició dels punts de trobada o intercanvi de pacients, pot agreujar encara més aquesta manca d'hores del servici amb la negativa repercussió per als usuaris d'aquest transport".

El sindicat tampoc considera encertada la possibilitat de mobilitzar les unitats entre departaments, ja que açò "dificultarà el control pels responsables departamentals de la conselleria sobre les necessitats reals de les ambulàncies".

D'altra banda, sosté que el plec contradiu el RD 836/2012 que classifica i defineix la dotació i el tipus d'ambulàncies. Així, especifica que ambulàncies TNA A1 podran realitzar urgències "quan no estan dotades per a açò".

Segons afirma el sindicat, "la persona malalta no pot anar assistit de cap manera doncs només ho acompanya un TES. El més adequat per a aquests casos és una ambulància tipus SVB o SAMU". En aquesta línia, quant a pacients de Salut Mental, assenyala que el compromís existent d'establir un protocol per a aquestes persones, igual que ocorre amb els infecte-contagiosos per a evitar incidents en el seu trasllat, "s'incompleix ja que no aniran acompanyades".

COSTOS LABORALS

El sindicat afirma que "tampoc li ixen els comptes" quant als costos laborals que han facilitat les empreses ja que no es referencien els complements". En alguns casos, assegura que pareixen "desmesurats", per la qual cosa insta Sanitat al fet que "creue les dades amb la Seguretat Social per a comprovar-los".

El plec, a més, "manca de clàusules socials, tot i que existia un compromís amb el comité d'empresa". No obstant açò, sí que s'han arreplegat les propostes del sindicat sobre la quantificació, l'uniformitat, el llavat i desinfecció de la roba, la formació, les dietes, i el compliment tant a la prevenció de riscos.

Quant als increments retributius i millores en el conveni, al sindicat li pareix "insuficient" el 3% anual per als tres primers anys. A més, considera que hi ha "errors" quant a la diferència salarial entre conductor i ajudant, així com respecte a la reducció de la jornada anual.

UGT farà constar totes aquestes deficiències i errors en les al·legacions al text per a la seua correcció i modificació i insisteix que la solució passa per la reversió d'aquest servici a través d'una empresa pública.