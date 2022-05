El Cuco y su madre admiten que mintieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo

Sorprendente giro en el caso de Marta del Castillo. Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, han reconocido este jueves ante la jueza que mintieron en el proceso celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven sevillana, juicio en el que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.

El nuevo juicio ha comenzado esta mañana en el Juzgado de lo Penal 7 de Sevilla, en el Edificio Noga, con la lectura por parte de la Fiscalía y de la acusación particular de los escritos de acusación por un presunto delito de falso testimonio contra el Cuco y su madre. El Ministerio Público pide para ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros para cada uno, mientras que la familia de Marta reclama dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

En sus declaraciones, el Cuco y su madre han admitido que no dijeron la verdad en el proceso celebrado en 2011. Así pues, y por primera vez en 13 años, Francisco Javier García Marín ha reconocido que sí estuvo en el piso de la calle León XIII donde se cometió el asesinato, en contra de la versión que siempre ha mantenido: que la tarde noche del 24 de enero de 2009, cuando se cometió el asesinato, no estuvo en el mencionado piso; que ese día había estado con unos amigos; que sobre las 23.30 horas de ese día 24 se encontró en las inmediaciones de su casa con el que entonces era la pareja de su madre, Ángel Manuel R.C., que "había ido a tirar la basura"; y que después subió a su domicilio y no volvió a salir.

Por su parte, Rosalía, la madre del Cuco, declaró en 2011 que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1.30 o 2.00 de la madrugada ya del día 25 y que, una vez allí, "entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso". Ahora, en su declaración de esta mañana, Rosalía también ha reconocido que mintió.

Salvo esta admisión del delito del que se les acusa, ni el Cuco ni su madre han respondido a más preguntas del tribunal.

A la luz de estos acontecimientos, la jueza ha desestimado el resto de las pruebas testificales, entre ellas, la declaración de Miguel Carcaño, que estaba prevista para el próximo martes 31. Si declararán los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, para determinar el posible daño moral a su familia.