Olivier Arson interpretarà les seues bandes sonores al costat de la Jove Orquestra de la Generalitat en Cinema Jove

El concert -titulat 'Ultravioleta' en referència a un dels temes musicals de la sèrie 'Antidisturbios'- se celebrarà el dimecres 29 de juny a partir de les 20.30 hores al Teatre Principal de València.

Al llarg de 75 minuts, Arson repassarà les fites de la seua puixant carrera com a compositor de bandes sonores per a cinema i televisió. Els assistents tindran una "oportunitat única" d'escoltar en directe -i amb versions que en alguns casos han sigut adaptades per a l'ocasió- la música de les sèries 'Antidisturbios' (Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, 2020) i 'La Zona' (Alberto i Jorge Sánchez Cabezudo, 2017), així com la del llargmetratge per a televisió 'El doble' (Rodrigo Sorogoyen, 2021), detalla la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Arson ha seleccionat també temes creats per a la gran pantalla; és el cas de 'El círculo' (Álvaro Priante i Ivan Roiz, 2021), 'El Reino' (Rodrigo Sorogoyen, 2018), 'Madre' (Rodrigo Sorogoyen, 2019) i 'As bestas' (Rodrigo Sorogoyen, 2022), pel·lícula que es presenta aquests dies en el Festival de Cannes i la banda sonora del qual s'escoltarà per primera vegada a Espanya en el context de Cinema Jove, destaquen.

Un altre dels al·licients d'aquest concert és la inclusió de la música de 'La mala familia' (2022), llargmetratge a cavall entre el documental i la ficció amb el qual el compositor francés aferma la seua relació amb BRBR, un dels col·lectius audiovisuals més innovadors del panorama contemporani.

Admirador dels pioners de la música concreta i l'experimentació sonora, Arson porta anys compaginant el seu projecte personal de música electrònica 'Territoire' -amb el qual ha actuat en festivals com Sónar, Roadburn i Primavera Sound- amb la seua faceta com a compositor de bandes sonores.

És un artista "tot terreny, que utilitza indistintament instrumentació electrònica o recursos orquestrals". El seu estil és "audaç i envolupant, molt atent a la creació d'atmosferes mitjançant jocs de textures". "Aquest concert serà una experiència molt interessant per a mi, perquè és la primera vegada que treballe amb una orquestra de seixanta músics. Cadascun aporta un matís, una interpretació i fins i tot a voltes una imperfecció, que és alguna cosa que m'agrada molt perquè fa que la música resulte molt més viva", opina Arson.

"Algunes de les peces del programa, com les de 'Madre' i 'As bestas', van ser creades per a orquestra, però unes altres es van pensar originalment per a electrònica o per a un conjunt molt més xicotet que el de la Jove Orquestra de la Generalitat. Serà impressionant descobrir en eixos temes una nova riquesa de timbres i matisos", augura.

Format com a músic en àmbits molt poc comercials com l'electroacústica, la música industrial i l''ambient', Arson es va fer un buit en el món del cinema de forma quasi casual.

"No és alguna cosa que jo buscara, -declara- sinó que vaig tindre la sort de conéixer a persones que es movien en eixe món i vaig saber aprofitar les oportunitats que se'm van presentar. Però també és cert que he sigut molt cinèfil des de l'adolescència; és una de les grans passions de la meua vida. A part d'això, la meua música sempre ha tingut un caràcter molt visual, probablement a causa del meu gust per la creació d'ambients i atmosferes. A dia de hui és l'àmbit en el qual em sent més realitzat i on més sentit té el meu treball".

Sobre la seua condició oficiosa de "compositor de capçalera" del cineasta madrileny Rodrigo Sorogoyen, Arson destaca que a tots dos els uneix una bona amistat i un "enorme respecte professional mutu".

"Li admire molt; em pareix que és un dels millors cineastes de l'actualitat, no només a nivell nacional, sinó també internacional. Una de les seues majors virtuts és la seua capacitat per a comunicar el que vol de forma molt eficaç, i fins i tot diria que insistent. És un tipus molt exigent, però que al mateix temps et dona moltíssima llibertat per a expressar-te creativament i experimentar. I això no és fàcil de trobar". conclou.