La ràtio en les oposicions a mestre a la Comunitat Valenciana és de 17,5 aspirants per plaça, segons STEPV

Així ho posa de manifest un estudi realitzat pel Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que revela que la ràtio més alta es dona en Educació Física (37) i la més baixa en Anglés, amb 12,2.

Després de publicar-se per part de la Conselleria d'Educació el passat 11 de maig la llista definitiva de persones admeses i excloses en les oposicions del cos de mestres, STEPV ha elaborat aquesta anàlisi tenint en compte les ràtios aspirant/tribunal per cada especialitat i també les persones que es presenten en cada intercomarcal i dels tribunals que hi ha per especialitats.

Segons la llista definitiva de persones admeses i excloses, s'han inscrit 19.532 persones aspirants que optaran a les 1.228 places oferides en les oposicions de 2022, detalla STEPV en un comunicat.

Quant als tribunals, en total hi ha 392 situats en 62 centres educatius de tot el territori valencià. A la província d'Alacant hi ha 145 tribunals en 23 centres, que acullen 7.287 aspirants; a Castelló, 52 tribunals en 9 centres, per a 2.499 candidats; i a València són 195 tribunals en 30 centres, per a 9.746 persones.

D'acord al càlcul de les ràtios per especialitats, la global aspirant/plaça és de 17,5 per al torn lliure i 1,5 per al torn de diversitat funcional, malgrat que per cada especialitat és molt variable.

Igualment, el sindicat ha fet un estudi de les persones aspirants per especialitat, tribunal i intercomarcal per la qual es presenta. La ràtio de persones aspirants per tribunal està al voltant de les 50 persones. En aquest punt, l'entitat adverteix que està pendent encara la distribució de places per tribunal, per la qual cosa, segurament, variarà l'estudi presentat ara.

La primera prova de les oposicions tindrà lloc el dissabte 11 de juny, quan encara no ha acabat el curs acadèmic. Per açò, apunta l'organització, STEPV "ja ha començat a rebre les queixes dels tribunals perquè, com l'any passat amb les de secundària, han de compaginar les classes amb els desplaçaments als tribunals per a preparar i corregir les proves entre setmana, amb la qual cosa els horaris de treball multipliquen la seua jornada de treball". Aquest sindicat ja va rebutjar en la negociació de la convocatòria que coincidiren les oposicions en temps lectiu, recorden.

Així mateix, STEPV assegura que ha rebut queixes de les persones aspirants amb diversitat funcional perquè s'han de desplaçar València, llevat dos persones de Pedagogia Terapèutica a Castelló. "Aquest és una reclamació històrica d'aquest col·lectiu que no ha sigut atesa novament per la Conselleria d'Educació, malgrat les reiterades peticions sindicals per a evitar els desplaçaments d'aquestes persones d'Alacant a València", lamenten.

LLEI ICETA

D'altra banda, assenyalen que aquestes oposicions queden al marge dels processos selectius establits per la llei Iceta (concurs de mèrits i oposicions amb proves no eliminatòries), "fet que també va rebutjar el sindicat durant la negociació de la convocatòria, que va coincidir en la recta final de la tramitació de la norma en el Congrés dels Diputats".

Per tant, agreguen, les 1.228 places oferides ara en un model de concurs oposició "molt més dur que el previst en la llei Iceta no entren en els processos d'estabilització que tindran lloc abans de 2024 i que s'estan negociant en aquests moments, la qual cosa complica a les persones aspirants l'obtenció d'una plaça, ja que el model de concurs oposició és molt més complicat de superar".