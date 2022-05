El epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha querido lanzar un mensaje de "calma y prudencia" ante la presencia de la viruela del mono, una infección para la que, por el momento, cree que "no sería necesario vacunar en España".

"Necesitamos conocer un poco mejor la información existente, valorarla mejor para poder dar una respuesta exacta. Ahora mismo lo que se necesita es calma y un poquito de margen para que los técnicos investigadores hagan su trabajo perfectamente", ha solicitado, recordando que España tiene un sistema de vigilancia "que está tratando de ser muy sensible para detectar el mayor número de casos posibles".

De este modo, ha dicho que "no se sabe" si van a aparecer más casos, pero "no sería nada descartable". "Hay personas con la viruela que todavía no se han contactado y hay personas que no han iniciado los síntomas", ha añadido el epidemiólogo, que también ha respondido a las dudas sobre la vacunación de esta enfermedad.

"Ahora mismo, con la información que tenemos y la posición inicial de los expertos en España, no sería necesario vacunar", ha recalcado, aunque "es una opción.

A pesar de estas declaraciones, ha advertido que esta afirmación "puede cambiar en unos días en función de la información que vaya llegando", por lo que "hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas".

La situación en Reino Unido

Además, Simón ha hecho hincapié en que no se debe permitir que la decisión de vacunar o no "se imponga por motivos no técnico-científicos, por presiones fuera de los ámbitos que deben decidir este tipo de situaciones".

Ha hecho referencia a Reino Unido, afirmando que la situación de uno y otro país no son comparables porque ellos "han tenido varios casos importados y varios pequeños brotes en los últimos años". "Su situación es diferente a la nuestra y a la del resto de países europeos", ha recalcado.

Respecto de la compra de vacunas, ha indicado que es "un asunto" que tiene que gestionar la empresa con la productora las dosis y "valorar si en caso de necesidad se podría adquirirlas".

Asimismo, ha explicado que las vacunas que se están proponiendo no solo sirven para la viruela del mono, sino también para otras patologías, "por lo tanto hay que conocer primero si hay necesidad de vacunar y hay que tener el margen para valorar si sería factible o no".

En este mismo sentido, Simón ha pedido que "no se saquen las cosas de quicio" y que "se tomen con cierta calma", avanzando que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad trabajan en un documento que "indica las normas y pautas para gestionar las relaciones con los animales".

Con todo, en España "las mascotas habituales a priori no deberían ser mayor riesgo, aunque hay que estudiarlo con cuidado".