El exmarido de María Sevilla recurrirá el indulto y se querellará contra Montero: "Defiende a una madre que secuestró a su hijo"

Rafael Marcos, exmarido de la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, ha lanzado un mensaje a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que ella celebrara el indulto parcial concedido este miércoles a Sevilla por el Gobierno. En este, Marcos le dice a la ministra que "estás defendiendo a una madre que ha secuestrado y maltratado a su hijo".

Según el diario El Español, Marcos va a recurrir el indulto y también "se querellará contra la ministra Irene Montero por tildarle de "maltratador"". Cuando se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que se concede a María Sevilla Sánchez el indulto parcial, Irene Montero se pronunció sobre ello en un acto al que acudió el mismo día y en Twitter.

El indulto a María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país. Gracias a todas 💜 pic.twitter.com/IThZlDu8Op — Irene Montero (@IreneMontero) May 25, 2022

"Le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas, porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo" ha declarado Montero, quien también ha asegurado que el indulto "es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país".

Respuesta del padre

Tras ello, el exmarido de María Sevilla ha grabado un mensaje dirigido directamente a la ministra a través de Tik Tok. Comienza diciendo que podría responder él al mensaje, pero asegura que "hay alguien que puede hacerlo mucho mejor que yo", refiriéndose a su hijo.

Es por ello que decide leerle "dos testificales que tienen juzgados diferentes y un informe de la orientadora del centro donde asiste mi hijo", "a ver qué tal se te pone el cuerpo" le dice.

Según estos, el niño aseguró que "me da miedo mi madre, es mentira lo que dijo que mi padre me pegó", así como también que "con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar". Asegura en ellos que "no quiero que ella siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que mi madre quiere hacer es daño a mi padre y lo que no se da cuenta es que me lo está haciendo a mí".

Marcos continúa leyendo el texto en el que el niño declara que "me da miedo que mi madre me quite a mi hermana de mi lado. Antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora vivo con mi padre y veo que no estaba bien. No me decía nunca por qué cambiábamos tanto de casa ni por que no podía ver a mi padre".

Al acabar de leer los informes, Marcos le dice a Montero que "si escucharas todo esto de su propia voz, no sabrías ni donde meterte". "Ojalá este vídeo lo pueda ver toda la gente posible para que se enteren de que estás defendiendo a una madre que ha secuestrado y maltratado a su hijo. Y no solo no la condenas sino que haces que parezca una mártir".

La expresidenta de la asociación Infancia Libre fue condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores (en concreto de su hijo) y la pérdida de la patria potestad durante cuatro años.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en 2017 cuando la expresidenta de Infancia Libre desapareció con su hijo mayor después de que un juzgado le hubiera concedido la custodia del menor al padre del mismo, que había sido denunciado por abusar sexualmente del niño, algo que no fue probado por el juzgado, que archivó la causa.

El indulto, acordado el martes en el Consejo de Ministros, fue una propuesta de la titular de Justicia, Pilar Llop, y se aceptó "atendiendo a las circunstancias de la condenada" y de acuerdo con la información que obra en el expediente de indulto, circunstancias que han llevado a determinar que "concurren razones de justicia y equidad" para su liberación.