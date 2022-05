Khloé Kardashian, cabreada con los 'haters' que aseguran que tiene "12 implantes en la cara"

Hay que partir de la base de que ya es hora de desestigmatizar a cualquier persona que se someta a cirugía estética. Porque si a ello se le suman habladurías y bulos que corren por Internet puede ser más doloroso (mentalmente) el remedio que la enfermedad. Khloé Kardshian nunca ha negado que ha pasado por el quirófano, pero no va a admitir que se hiperbolice o que se digan mentiras.

Esta semana, la hermana menor de Kim Kardashian ha acudido como invitada del podcast de Amanda Hirsch Not Skinny But Not Fat y en el ha decidido poner punto y final y abordar las críticas continuas que recibe sobre su apariencia y su figura, dado que recientemente se había sentido muy mal y "ofendida" al leer por parte de unos "trolls y haters" que se había hecho una docena de operaciones en el rostro.

"Me ha molestado cuando esa gente iba diciendo que me había hecho 12 implantes de cara. Yo estaba como: 'Oh, Dios mío, ¿de verdad me las he hecho?'. Y luego me decía: '¡Pero si eso es una locura'", ha asegurado la empresaria de 37 años, así como que fueron unas afirmaciones que acabaron por afectarle el ánimo.

"No era solo que me molestaran, es que me ofendían directamente. Para mí era incompresible por qué la gente ha llegado a pensar eso", ha continuado la también influencer, que ha insistido en que ha pasado por la camilla una sola vez para cambiar su cara: una operación de nariz, de laque además ha hablado largo y tendido anteriormente.

"A ver, yo quiero que todos sepan la verdad. No me importa tanto que mientan sobre otros temas, pero que lo hagan de un implante llega a ser muy frustrante y únicamente me gustaría entender el porqué lo hacen", ha continuado, admitiendo que el resultado de su operación de nariz, por cierto, le "encanta".

Khloé, que ha perdido 13 kilos a lo largo de los años, lo cual documentó en un libro, Strong Looks Better Naked, así como admite que prefiere el rubio a su color de pelo natural, ha puntualizado que siente que ella siempre es un mayor blanco de las críticas que otras de sus hermanas como Kourtney, Kylie o Kendall.

"Es que siempre es como mi viejo yo contra cómo me veo ahora, o incluso si una comparación con mis hermanas todo el tiempo. Pero es que es así como me veo y ya es suficiente. En cuanto a más cirugías, no tengo previsto ninguna a corto plazo. Quizá más adelante en mi vida, pero ahora estoy bien", ha finalizado sobre el tema.

Además, Khloé ha hablado en el podcast de su situación amorosa, explicando que no tiene "ningún drama" con Tristan Thompson después de todas sus infidelidades, asegurando que también tiene "su lado bueno" y que hace videollamadas todas las noches con su hija True. Khloé ha añadido que se enteró de los hechos "junto al resto del mundo" pero que no tiene sentido estar peleándose.

Y sobre tener citas, aclaró: "Si conozco a alguien de manera orgánica, no lo sé, quizá... Pero no estoy en ninguna aplicación. No es que esté en contra, es que no puedo verme a mí misma ahí… Me gusta la energía del cara a cara. Siento que prejuzgaría demasiado".