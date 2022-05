La cantante argentina Cazzu descoloca a Broncano: "¿Cómo conseguiste este trabajo?"

La Resistencia tuvo este miércoles una visita internacional, la de la cantante argentina Cazzu, que acudió al espacio de Movistar Plus+ a presentar su nuevo disco, Nena trampa.

Pero Broncano cometió un error al presentarlo a los espectadores: "¡Ha venido al programa a presentar el álbum Niña trampa!", exclamó el conductor del programa.

🕷️🕸️Y así es cómo se consigue un invitado descubra que, efectivamente, este programa es 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝘂𝘁𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮.



Me gusta el detalle del inicio de "lo vamos a presentar guay". Siempre es presagio de que todo va a salir MAL. #LaResistencia @cazzuoficial pic.twitter.com/vbpGYxCZ6P — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 25, 2022

La invitada comentó: "Es Nena trampa... Me dijeron que aquí trataban bien a los argentinos, por eso vine, pero me mintieron...". El presentador se dio cuenta de su error: "Ya es tarde para rectificar".

Y se justificó diciendo que "esto pasa muchas veces en la vida, que intentas decir las palabras adecuadas y ya es tarde". Pero la argentina consiguió descolocar al presentador con una pregunta.

"¿Cómo conseguiste este trabajo?", le dijo a Broncano, que le contestó: "Después de muchos años, el que estaba antes se puso malo y me puse bótox. Hasta que no lo hice, no me dejaron".