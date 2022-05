Isa, en 'First dates': "Me da asco el tema del sexo oral con chicos más mayores que yo"

"Me cuesta ligar en las discotecas porque soy más alta que la media, mido 1,87 metros", comentó Isa en su presentación en First dates este miércoles. También le comentó a Lidia Torrent que "me gustaría dedicarme a ver películas y viajar".

Asimismo, explicó que "quiero ser azafata de vuelo, pero no reniego de la dependencia económica de un hombre en un futuro. Pero en la cama soy muy exigente porque los chicos no se centran en el placer de la mujer".

Lidia Torrent, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Alejandro: "Tengo ganas de encontrar el amor, algo serio después de muchas amistades", afirmó el vigués. Nada más verles juntos en la barra, Matías Roure señaló: "Son tan grandes que van a necesitar una cama enorme para descansar...".

El estudiante, antes de ir a la mesa para la cena con Isa, le dijo al barman: "Mi hermana está enamorada de ti". El argentino, desconcertado, le respondió: "Dale un abrazo de mi parte", mientras le preparaba la bebida.

Isa le explicó a su cita que estaba haciendo un curso de azafata de vuelo, pero "no sé si trabajaré en trenes o aviones porque me da miedo el despegue, me hago pis encima", afirmó la ucraniana afincada en Madrid.

Mientras que el vigués comentó que no le gustaban las mujeres mantenidas, Isa señaló, para sorpresa del equipo del programa, que "a la larga me veo sometida completamente a un hombre y teniendo dependencia económica de mi pareja".

"Tiene un punto de vista muy feminista de la mujer, que sea independiente, pero a mí me gusta más la sumisión", comentó la joven. Alejandro reconoció que le gustaban las mujeres de mucho carácter, e Isa le contestó: "Tengo una mala leche...".

Al preguntarse las edades descubrieron que él era un año mayor que ella: "Solo he estado con chicos de mi edad, me da asco el tema del sexo oral con chicos más mayores que yo", admitió la comensal.

Alejandro e Isa, en 'First dates'. MEDIASET

Los postres se los tomaron en el privado del restaurante de Cuatro, donde dieron rienda a su pasión besándose: "Me ha parecido un chico fogoso, pero le falta el beso de tornillo".

Al final, Alejandro sí que quiso tener una segunda cita con la ucraniana porque "es una chica bonita y agradable". Isa, por su parte, también quiso volver a quedar: "Hemos congeniado en muchas cosas".