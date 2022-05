Tras muchos preparativos, la Sálvame Fashion Week vio la luz este miércoles 25 de mayo en Telecinco, y lo hizo con una gala de lo más glamourosa y cómica. Eso sí, también hubo tiempo para la emoción y la nostalgia. Una de las diseñadoras en participar en la original pasarela fue Ágatha Ruiz de la Prada.

Como es habitual, ofreció una colección llena de colores vibrantes y alegría, pero a la artista le faltó algo: su musa, Mila Ximénez. Tal y como se había anunciado, el programa le rindió homenaje a una de sus colaboradoras insignia, que falleció hace poco más de un año, el 23 de junio de 2021, a consecuencia del cáncer que padecía.

La sevillana, además de que vestía siempre que tenía ocasión diseños de Ágatha -y, según esta, se agotaban ipso facto-, colaboró con Ágatha incluso en el proceso creativo, en una colección muy especial llamada Mila Mola, que durante la Sálvame Fashion Week lucieron María Patiño y Terelu Campos.

Cuando se presentó dicha colección, la propia Mila Ximénez desfiló, algo que fue muy importante para ella, tal y como constató Jorge Javier Vázquez en el programa. "Oye, qué duro es esto, ¿no? Nunca te he agradecido lo bien que hablas de Mila, y tengo que decirte también que el momento en el que desfiló con uno de tus trajes es uno de los que ella recordaba con más felicidad", recordó el de badalona, con una sonrisa.

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de los diseños del segundo desfile, homenaje a Sálvame y a Mila Ximénez

Menos estoica fue la diseñadora, que no pudo evitar emocionarse y llorar al compartir que no se había sacado de la cabeza a su amiga durante toda la semana. "Quién me iba a decir qué 'Sálvame' iba a ser tan importante en mi vida. Cómo nos estamos acordando de nuestra amiga y qué bien llevaba mis trajes. Me habéis convencido, os quiero", añadió.

Me parece muy bonito que Agatha Ruiz de la Prada recuerde, siempre, con tanto cariño a Mila Ximénez.



Estas palabras y recuerdos son emocionantes. Mila fue su musa, amiga y, además, un éxito en ventas. | #SLVMFashionWeek pic.twitter.com/ojl3IsyoDt — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 25, 2022

Durante el desfile, se proyectaron algunas imágenes de la colaboradora en un homenaje que no se quisieron perder Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Desde Honduras, estos también se vistieron de Ágatha Ruiz de la Prada e hicieron un particular pase de modelos entre los vítores de sus compañeros... y el de Pantoja incluyó un baile. Cabe destacar que la propia Ximénes participó en el desfile a distancia el 19 de mayo de 2016, cuando participaba en Supervivientes.