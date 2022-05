Patricia, en 'First dates': "Vengo al programa a buscar a alguien que me dé mandanga"

Patricia llegó a First dates este miércoles con un regalo sorprendente para su cita, unas esposas que dejaron a Carlos Sobera sin palabras: "Es para ponérnoslas y ver una película juntas", explicó la zaragozana.

"Tú también te puedes apuntar si quieres"; le dijo sin tapujos a Matías Roure, el barman del programa de Cuatro. "He venido al programa buscando a una persona que me dé mandanga, que me dé sexo", afirmó la hostelera.

Patricia y Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Y añadió que "me da igual que sea hombre, mujer... pero que me dé porque soy una persona muy abierta. Que me dé mandanga de la buena como dice Amador -Pablo Chiapella- en La que se avecina".

Su cita fue una tocaya suya procedente de Madrid, que comentó: "No me puedo quejar de las personas que he tenido en mi vida respecto al amor, no obstante, me cuesta mucho enamorarme y que me dure".

Al ver las esposas en la barra, Patricia pensó que iba a cenar con una policía, pero no fue así. Cuando llegó a la mesa conoció a su cita: "La veo con planta y estilo. Mi impresión ha sido buena", admitió la profesora.

Durante la cena, la zaragozana fue al grano, señalando que "las almejas me gustan dependiendo del contexto", dejando impactada a su tocaya, que señaló que Patricia iba demasiado rápido en la velada.

Patricia y Patricia, en 'First dates'. MEDIASET

Pero Patricia no desistió, y en otro momento de la cita se levantó y le pidió un beso a la madrileña, que se lo negó. No obstante, eso no frenó a la maña, que volvió a intentar besarla.

"Me he quedado sin mandanga, sin sexo, sin beso y sin lo que sea", exclamó la zaragozana tras quedarse sin el beso de Patricia en sus dos intentos. "¿Qué vamos a hacer con esto?", preguntó señalando las esposas: "No lo sé", contestó la madrileña.

Patricia no esperó al final de la velada para preguntarle a la profesora si tendría una segunda cita con ella. Ella le respondió que "no sé si para algo más porque me cuesta mucho. Pero creo que ha ido muy bien la cena".

"Me gustaría quedar con ella fuera de aquí, pero es que no sé a lo que va", aseguró la zaragozana. Patricia, por su parte, señaló que "ya lo hemos hablado y no volvería a quedar como pareja".