Wyoming continúa "ligeramente pocho" y Dani Mateo repite al frente de 'El intermedio'

"Ya os habréis dado cuenta, hoy tampoco va a estar aquí Wyoming, no ha habido suerte, el presentador titular de este programa sigue ligeramente pocho", afirmó Dani Mateo al comienzo de El intermedio de este miércoles.

"Os vais a tener que conformar con el suplente. ¡No pasa nada!", exclamó el colaborador. "No está el Leonardo Da Vinci del humor inteligente, pero, a cambio, está el Leonardo Dantés del chiste", añadió.

El periodista señaló que "hay algo que te queda muy claro cuando presentas este programa, que el mundo es una porquería, con todas las letras".

"Hay noches que no duermo porque cuando miras como está la actualidad, dan ganas de irse a vivir a Marte. No lo hago porque su atmósfera no tiene oxígeno y no hay agua líquida", reconoció Mateo.

Pero, sobre todo, el presentador bromeó diciendo que lo peor era "que no llega el wifi porque, sin agua, puedo vivir, pero sin TikTok no soy persona...".

"Cada día contamos una desgracia nueva y lo sabemos: La pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación, la corrupción, el ascenso de la ultraderecha y no descartemos una invasión extraterrestre antes del verano...", aseguró.

Y explicó sus argumentos: "Hasta ahora no les hemos interesado, pero esperad a que ellos también descubran que tenemos TikTok y quieran bailar".

Dani Mateo, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Para concluir, el periodista se puso serio cuando comentó la noticia del tiroteo en Texas: "Pocas generan tanta tristeza, tanto dolor, tanto estupor como lo que hemos vivido, el asesinato de 21 personas en una escuela de Estados Unidos".