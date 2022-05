Las mejores frases de Miguel Ángel Revilla en su última visita a 'El hormiguero'

El Presidente de Cantabria y Secretario General del PRC, Miguel Ángel Revilla, volvió a visitar a Pablo Motos en El hormiguero este miércoles, donde el político consumió casi todo el tiempo del programa.

Excepto los minutos que dedicaron a entregar los 3.000 euros de la Tarjeta Openbank, el resto del minutaje del espacio de Antena 3 lo absorbió la conversación entre el presentador y su invitado.

A la primera y sin titubear, @RevillaMiguelA regala la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 3.000€ a Borja #RevillaEH pic.twitter.com/TzbXnHywyW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 25, 2022

Las frases más destacadas del cántabro fueron:

- "El CNI nos cuesta a los españoles 300 millones de euros, pero vela por la integridad de España".

- "La exdirectora del CNI pagó el pato de todo lo que estaba sucediendo con Pegasus".

- "Pedro Sánchez, en sus ansias de poder, ha pactado con gente que no pensaba".

- "Tiene mérito que Sánchez haya llegado hasta aquí, pero veo un final de etapa".

- "Me preocupa que Alberto Núñez Feijóo venga de la mano de Vox".

- "El líder del PP me parece una persona muy seria".

- "Prefiero que un partido gobierne por mayoría absoluta que con pactos antinatura".

- "Voy a ver la final de la Champions League y espero que gane el Real Madrid".

- "No entiendo que haya españoles que quieran que los blancos pierdan con el Liverpool".

- "¿Quién hay detrás de Sánchez? A corto plazo, nadie".

- "Podría ser Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, es muy bueno y serio".

Así sería el día a día de @RevillaMiguelA si se retirase de la política #RevillaEH pic.twitter.com/0IYza5RkTk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 25, 2022

- "No sé si me voy a presentar a la reelección, tengo un partido detrás".

- "Claro que he pensado en retirarme, pero me seguiría levantando a las cinco de la mañana y me podría a escribir como un loco".

- "También me dedicaría a viajar por España y a venir a El hormiguero más a menudo".